Το καλοκαίρι φέτος έχει και όνομα και ήχο: Χριστίνα Σάλτη. Η δυναμική καλλιτέχνιδα διανύει μία από τις πιο δημιουργικές και επιτυχημένες περιόδους της πορείας της, γεμίζοντας τις νύχτες μας με μουσική, κέφι και ακαταμάχητη ενέργεια. Με ένα πρόγραμμα εμφανίσεων που σαρώνει κυριολεκτικά όλη την Ελλάδα – από τα πιο ζωντανά νησιά μέχρι τις πιο ρομαντικές πόλεις της ηπειρωτικής χώρας – η Χριστίνα είτε ανεβαίνει στη σκηνή μόνη της, είτε συμπράττοντας με τον αγαπημένο τραγουδοποιό Δήμο Αναστασιάδη, χαρίζει στο κοινό αξέχαστες βραδιές.

Η δυναμική της παρουσία, η ξεχωριστή χροιά της φωνής της και η μοναδική επικοινωνία με το κοινό, την έχουν καθιερώσει ως μια από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες, η οποία έχει ικανότητα να γεφυρώνει φυσικά το λαϊκό στοιχείο με μοντέρνες μουσικές φόρμες.

Το φετινό καλοκαίρι όμως, η Χριστίνα δεν περιορίζεται μόνο στις live εμφανίσεις. Το νέο της ντουέτο με την Ελπίδα, την εμβληματική φωνή που έχει αφήσει εποχή, έχει ήδη γίνει talk of the town. Πρόκειται για την επανεκτέλεση του θρυλικού τραγουδιού «Όπως σε θέλω σε ονειρεύομαι», που χάρη στην ατμοσφαιρική παραγωγή και τη χημεία των δύο ερμηνευτριών, έχει κατακτήσει τα ραδιοφωνικά charts και έχει γίνει viral στο TikTok.

Τα social media έχουν πάρει φωτιά, με χιλιάδες χρήστες να δημιουργούν βίντεο, lipsyncs και dance challenges πάνω στη νέα εκδοχή του κομματιού. Το hashtag #OpwsSeThelw έχει γίνει trend, ενώ ραδιοφωνικοί παραγωγοί μιλούν για «το τραγούδι του φετινού καλοκαιριού».

Παράλληλα, η Χριστίνα Σάλτη συνεχίζει να αποδεικνύει ότι ξέρει να εξελίσσεται και να παραμένει επίκαιρη, χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά της. Κάθε της εμφάνιση είναι μια μικρή γιορτή, με το κοινό να τραγουδάει μαζί της και να χορεύει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι συνεργασίες της, τόσο στη σκηνή όσο και στο στούντιο, δείχνουν ότι δεν φοβάται να τολμήσει και να πειραματιστεί, διατηρώντας όμως πάντα τη δική της υπογραφή.

Με την ενέργειά της να ξεπερνά τα σύνορα της σκηνής και να αγγίζει τον κόσμο μέσα από κάθε της ερμηνεία, η Χριστίνα Σάλτη δεν είναι απλώς ένα από τα πιο hot ονόματα της χρονιάς – είναι το soundtrack του καλοκαιριού μας. Και όπως όλα δείχνουν, αυτό είναι μόνο η αρχή. Το φθινόπωρο προμηνύεται εξίσου δυναμικό.