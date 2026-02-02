Η Coca–Cola στην Ελλάδα ανακοίνωσε σήμερα το επαναλανσάρισμα της Coca–Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη, παρουσιάζοντας μια εκλεπτυσμένη νέα οπτική ταυτότητα και τοποθέτηση, σχεδιασμένες για να αναβαθμίσουν τις βραδινές εμπειρίες των καταναλωτών.

Αναγνωρίζοντας ότι τα βράδια προσφέρουν πολύτιμο χρόνο χαλάρωσης και ουσιαστικής σύνδεσης με τους αγαπημένους μας, πολλοί «millennials» στρέφονται σε επιλογές ροφημάτων που ταιριάζουν σε αυτές τις στιγμές, χωρίς την ανησυχία της κατανάλωσης καφεΐνης.

Η ανανεωμένη Coca–Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, αποτελώντας μια απολαυστική επιλογή που συμβαδίζει με τις σύγχρονες επιλογές τρόπου ζωής, χάρη στην αυθεντική, δροσιστική γεύση της Coca–Cola, με μηδέν καφεΐνη, μηδέν ζάχαρη και μηδέν θερμίδες.

Νέος, κομψός σχεδιασμός για απόλαυση «after hours»

Η ανανεωμένη πρόταση διατίθεται σε premium ματ συσκευασία σε μαύρο και χρυσό χρώμα, με κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό. Η νέα εμφάνιση αντικατοπτρίζει μια εκλεπτυσμένη επιλογή, χαρίζοντας σε κάθε βράδυ μοναδική γεύση, παρέα με την Coca–Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη.

Η νέα συσκευασία, με το προφίλ μηδενικής καφεΐνης, μηδενικής ζάχαρης και μηδενικών θερμίδων, προσφέρει την αυθεντική γεύση Coca–Cola σε μια επιλογή που μπορεί να απολαμβάνεται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας – ακόμη και το βράδυ, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η Αθηνά Ποπώφ, Frontline Marketing Director για την The Coca–Cola Company σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Αναγνωρίζοντας ότι οι καταναλωτές αναζητούν ολοένα και περισσότερες επιλογές που συμπληρώνουν την επιθυμία τους για απόλαυση, ακόμα και «after hours», επανασυστήνουμε την Coca–Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη με ανανεωμένη εμφάνιση, πιο ελκυστική από ποτέ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ένα προϊόν που ο κόσμος έχει ήδη αγαπήσει, καθιστώντας το την ιδανική επιλογή για κάθε βραδινή περίσταση. Ωστόσο, αυτό το επαναλανσάρισμα είναι κάτι περισσότερο από μια νέα εμφάνιση,· είναι μια πρόσκληση ώστε ακόμη περισσότεροι καταναλωτές να αρχίσουν να βιώνουν τα βράδια με έναν εντελώς νέο τρόπο. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία γουλιά, η Coca–Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη είναι η ιδανική επιλογή για αναζωογόνηση».

Η Coca–Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη με τη νέα εμφάνιση είναι ήδη διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα λιανικής και σε καταστήματα εστίασης.

Σε συνέχεια του επαναλανσαρίσματος, σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί ολοκληρωμένη καμπάνια επικοινωνίας με μήνυμα “Coca-Cola Zero Coca-Cola Zero, χάρισε σε κάθε βράδυ μοναδική γεύση”, η οποία περιλαμβάνει τηλεοπτικό, Out of Home και παρουσία σε Digital & Social Media.