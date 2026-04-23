Η CRIVIT επεκτείνει περαιτέρω τη συνεργασία της με την παγκοσμίου φήμης ομάδα Lidl-Trek, εδραιώνοντας τη θέση της το 2026 ως Official Partner της διεθνώς επιτυχημένης ποδηλατικής ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, η CRIVIT συνδυάζει τις κορυφαίες επιδόσεις με έναν δραστήριο τρόπο ζωής – επεκτείνοντας την επιρροή της πολύ πέρα από το πλαίσιο των αγώνων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η CRIVIT παρέχει στη Lidl-Trek σύγχρονο, λειτουργικό και casual ομαδικό ρουχισμό για προπονήσεις εκτός ποδηλάτου, ταξίδια και καθημερινή χρήση. Το brand συνοδεύει την ομάδα κυρίως στις στιγμές εκτός ποδηλάτου, όπου τόσο η αποκατάσταση όσο και ο δραστήριος τρόπος ζωής είναι απαραίτητα. Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει την αποστολή της CRIVIT: να κάνει τον λειτουργικό και άνετο αθλητικό ρουχισμό και εξοπλισμό προσβάσιμο σε όλους, προωθώντας τη χαρά της κίνησης στην καθημερινή ζωή.

Ένα σύμβολο ενότητας: Κάτι παραπάνω από απλά ρούχα

Η ενδυμασία της ομάδας είναι κάτι πολύ παραπάνω από χρηστικός εξοπλισμός – είναι μια συναισθηματική δέσμευση στις κοινές αξίες και ένα ορατό σύμβολο ενότητας. Η συνεργασία μεταξύ της CRIVIT και της Lidl-Trek αποτελεί την έκφραση ενός τρόπου ζωής που συνδυάζει την επίγνωση της υγιεινής διατροφής με τη χαρά της κίνησης. «Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε μια ταυτότητα που εκτείνεται πολύ πέρα από την ποδηλασία και μεταφέρει την υπόσχεση του brand για ‘Καλύτερη Ζωή’ απευθείας στην καθημερινότητα», δηλώνει ο Thomas Rohregger, Head of Competence Center Lidl Cycling της Lidl International. «Η CRIVIT είναι το συνδετικό στοιχείο για όλους όσοι διαμορφώνουν ενεργά τα όνειρα της ζωής τους και τα πλαισιώνουν με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Δεν έχει σημασία αν είσαι επαγγελματίας ποδηλάτης ή αν ασχολείσαι με άλλο άθλημα – ενώνει όλους όσοι μοιράζονται το ίδιο πνεύμα και κυνηγούν τους στόχους τους με πάθος».

Η κίνηση ως τρόπος ζωής

Μέσω της συνεργασίας της με τη Lidl-Trek, η CRIVIT στοχεύει να εμπνεύσει τους ανθρώπους να υιοθετήσουν έναν δραστήριο τρόπο ζωής και να συμβάλει στη συνολική τους ευεξία. Η εστίαση δεν βρίσκεται αποκλειστικά στην κορυφαία επίδοση την ημέρα του αγώνα, αλλά και στον χρόνο μακριά από την πίστα, όπου η διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας παραμένει σημαντική. Η CRIVIT παρέχει την ενδυμασία της ομάδας γι’ αυτές ακριβώς τις στιγμές. Επιπλέον, το λογότυπο της CRIVIT προβάλλεται σε περίοπτη θέση στα μανίκια των επαγγελματικών αγωνιστικών εμφανίσεων.

Η Lidl-Trek είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ποδηλατικές ομάδες, αποτελούμενη από τέσσερα τμήματα (Ανδρών, Γυναικών, Future Racing (U23) και Junior Racing (U19)). Η ομάδα περιλαμβάνει συνολικά 77 αναβάτες. Μετά από νίκες σε ετάπ στο Tour de France, τη La Vuelta και το Giro d’Italia πέρυσι, η Lidl-Trek έχει ήδη εξασφαλίσει μια γενική νίκη στη Volta ao Algarve φέτος. Η αποστολή της ομάδας – να γίνει η καλύτερη ομάδα ποδηλασίας δρόμου στον κόσμο και να εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να κάνουν ποδήλατο – ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη συνεργασία με την CRIVIT.

Έμπνευση από τους επαγγελματίες – Ενσωμάτωση στην καθημερινότητα

Η συλλογή CRIVIT περιλαμβάνει ελαφριά κομμάτια που συνδυάζουν άνεση και στυλ, καθιστώντας τα ιδανικά για ταξίδια, διαλείμματα και αθλητικές δραστηριότητες εκτός ανταγωνισμού για όλα τα μέλη της ομάδας Lidl-Trek. Η συνεργασία στοχεύει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν την κίνηση αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους.

Ο Jonathan Milan, επαγγελματίας αναβάτης της Lidl-Trek, ο οποίος πρόσφατα εξασφάλισε τη φανέλα των πόντων στο AlUla Tour στη Σαουδική Αραβία, καθώς και νίκες σε ετάπ στο United Arab Emirates Tour και στο ιταλικό Tirreno-Adriatico, είναι πεπεισμένος ότι τα κατάλληλα ρούχα μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για έναν δραστήριο τρόπο ζωής. «Ακόμη και όταν δεν αγωνιζόμαστε, νιώθουμε πιο άνετα με casual, κομψά σπορ ρούχα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας και στην καθημερινότητά μας. Μας αρέσει να παραμένουμε δραστήριοι και γι’ αυτό εκτιμούμε τα ρούχα που υποστηρίζουν τον δυναμικό μας τρόπο ζωής», λέει ο Jonathan Milan. «Η εμφάνιση της ομάδας που μας ενώνει ακόμα και εκτός πίστας, μας βοηθά επίσης να ενισχύσουμε το ομαδικό μας πνεύμα. Θεωρούμε σπουδαίο το γεγονός ότι ο αθλητισμός και η κίνηση μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα με τα κατάλληλα ρούχα – και η CRIVIT είναι ο τέλειος partner για εμάς σε αυτόν τον τομέα.»

Όποιος επιθυμεί να εμπνευστεί από τον ενθουσιασμό των επαγγελματιών της Lidl-Trek για κίνηση εντός και εκτός δρόμου, θα βρει στη CRIVIT όλα όσα χρειάζονται οι αρχάριοι αλλά και οι δραστήριοι αθλητές.