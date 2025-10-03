Η Daiichi Sankyo στην Ελλάδα, κλείνοντας μόλις ένα έτος λειτουργίας στη χώρα, παρουσιάζει την καμπάνια “Strongher Together” με αφορμή τον Μήνα Πρόληψης & Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού. Η νέα καμπάνια αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και ενημέρωσης του κοινού – βασικά στοιχεία για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Παράλληλα, αντανακλά τη διεθνή δέσμευση της Daiichi Sankyo για τη βελτίωση της αντικαρκινικής φροντίδας μέσω της ογκολογικής καινοτομίας με επίκεντρο τον ασθενή.

Η καμπάνια “Strongher Together” έχει στόχο να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να μιλήσει στο ευρύ κοινό για τον καρκίνο του μαστού με έναν φρέσκο και δημιουργικό τρόπο. Φέτος ζωντανεύει μέσα από πέντε λέξεις με διπλό “Ο” — MOOD, LOOK, ZOOM, BOOK και COOL — που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο ταξίδι πρόληψης, αναδεικνύοντας βήμα – βήμα τις διαφορετικές διαστάσεις της: από την αυτοεξέταση έως τον κλινικό έλεγχο. Μετατρέποντας γνώριμες λέξεις σε απλά μηνύματα δράσης, η καμπάνια μάς υπενθυμίζει ότι η πρόληψη ξεκινά με μικρά, καθημερινά βήματα για κάθε γυναίκα.

Η πρόληψη είναι Νο1

Κάθε χρόνο, 4 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο στην Ευρώπη. Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος τύπος καρκίνου στις γυναίκες στην Ευρώπη, με πάνω από 558.000 νέα περιστατικά και 145.000 θανάτους ετησίως. Παρά τις προόδους ως προς την επέκταση του προσδόκιμου ζωής, οι ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών παραμένουν. Πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα με 7.750 συμμετέχοντες, που πραγματοποιήθηκε από κοινού από τη Daiichi Sankyo και την AstraZeneca, έδειξε ότι το 88% των πολιτών επιθυμεί καλύτερη πρόσβαση σε πληροφόρηση για τον καρκίνο του μαστού. – επιβεβαιώνοντας τη σημασία δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν επίσης κενά γνώσης γύρω από τη σοβαρότητα της νόσου, την ηλικία διάγνωσης και τους βιοδείκτες, κρίσιμοι δείκτες για την πρόγνωση της νόσου.

«Στη Daiichi Sankyo πιστεύουμε ότι η πρόληψη και η ενημέρωση σώζουν ζωές. Με περίπου 63.000 νέα περιστατικά καρκίνου και 32.000 θανάτους κάθε χρόνο, το φορτίο της νόσου είναι ιδιαίτερα βαρύ στην Ελλάδα. Ο καρκίνος του μαστού όπου η πρώτη ADC θεραπεία μας έχει καταστεί ένα από τα νέα πρότυπα φροντίδας στην Ευρώπη και διεθνώς, είναι ο συχνότερος τύπος καρκίνου– 30,8% στις γυναίκες και 13,7% στο σύνολο των περιστατικών καρκίνου στη χώρα», δήλωσε η κα. Θωμαΐς Κωνσταντοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Daiichi Sankyo στην Ελλάδα.

Σχετικά με την παρουσία της Daiichi Sankyo στην Ελλάδα, συνέχισε, «Αυτή η διαπίστωση υπογραμμίζει τη μεγάλη μας ευθύνη για συνεργασία με το εξαιρετικό υγειονομικό δυναμικό της χώρας και στήριξη μέσα

από την κλινική έρευνα και την καινοτομία. Είμαστε εδώ για να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε ασθενή – με την επιστήμη μας και τις πράξεις μας. Για να πετύχουμε τον σκοπό μας & να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής παγκοσμίως, πιστεύουμε ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί.»

Παράλληλα με τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας. Στην Ελλάδα βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη 6 διεθνείς ογκολογικές μελέτες σε 23 ερευνητικά κέντρα.

Η καμπάνια “Strongher Together” έκανε kick off στο Greece Race for the Cure®, που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», στις 27–28 Σεπτεμβρίου. Στο περίπτερο της Daiichi Sankyo, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν και συμμετείχαν σε hand painting δράση, επιλέγοντας μία από τις 5 λέξεις της καμπάνιας ως το προσωπικό τους reminder πρόληψης. Την Κυριακή, η ομάδα της Daiichi Sankyo στην Ελλάδα έτρεξε στον αγώνα, μαζί με χιλιάδες ασθενείς, τις οικογένειές τους αλλά και υποστηρικτές της ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να βρίσκεται στο πλευρό των ασθενών και της κοινωνίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, η καμπάνια “Strongher Together” συνεχίζεται με επικοινωνιακές & ενημερωτικές δράσεις, φέρνοντας το μήνυμα της πρόληψης ακόμη πιο κοντά στο κοινό.