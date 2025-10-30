Η DIAGEO συμμετέχει για 10η χρονιά στο Athens Bar Show 2025, παρουσιάζοντας δύο από τις πιο εμβληματικές της μάρκες – την Don Julio tequila και το Johnnie Walker scotch whisky – μέσα από μοναδικές, δυναμικές γευστικές εμπειρίες και πρωτοποριακά εκπαιδευτικά σεμινάρια, που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα, την εντοπιότητα και τη βιωσιμότητα στη σύγχρονη bartending σκηνή.

DON JULIO TEQUILA

Between Two Seas

Η Nόρα Κουφού, World Class Greek Winner 2025, παρουσιάζει το concept Between Two Seas, αντλώντας έμπνευση από το Μεσολόγγι, τη γενέτειρα της, αλλά κι από το Μεξικό, γενέτειρα της Don Julio tequila. Μας συστήνει δύο ανατρεπτικές εκδοχές της Don Julio Paloma, που ενώνουν δυο – εκ πρώτης ασύνδετους – τόπους, οι οποίοι όμως συγκλίνουν μέσα από κοινά χαρακτηριστικά – το αλάτι, τον ήλιο και τη θάλασσα.

Μέσα από τις δύο εκδοχές της Don Julio Paloma, εξερευνάται η τοπική ταυτότητα και ο πολιτισμικός διάλογος, δείχνοντας πώς τα υλικά έχουν τη δύναμη να αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες.

Don Julio Paloma The Far Shore

Συνδυάζει την κουλτούρα του Μεξικού και την ελληνική έκφραση, παντρεύοντας τη Don Julio Blanco με κόλιανδρο, καλαμπόκι και εσπεριδοειδή. Εδώ, το καλαμπόκι, ιερό στοιχείο της μεξικανικής παράδοσης και ο κόλιανδρος, ένα βότανο βαθιά ριζωμένο τόσο στη μεξικανική όσο και στη μεσογειακή κουζίνα, συναντούν τα ελληνικά εσπεριδοειδή, δημιουργώντας ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο μακρινούς αλλά συγγενικούς κόσμους.

Don Julio Paloma of the Lagoon

Εκφράζει το πνεύμα της εντοπιότητας, φτιαγμένη με Don Julio Blanco, Bitter Aperitif, πράσινη ελιά, δενδρολίβανο και ροζ grapefruit, υλικά που προέρχονται από τη γη του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τη φυσική αφθονία και τον χαρακτήρα του τόπου.

Paloma Atelier bar – Local Edition

Η Don Julio εμπειρία μας φέρνει στο επόμενο σταθμό, το Paloma Atelier Local Edition, όπου το ταξίδι παραγωγής αλατιού στο Μεσολόγγι πρωταγωνιστεί μέσα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό. Ένα exclusive βιωματικό workshop, το «How to make your own Paloma», προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να μυηθούν στην τέχνη του cocktail making, αλλά και να επιλέξουν ανάμεσα στα εξαιρετικά αλάτια της ελληνικής εταιρίας Salt Odyssey, αυτό που θα ολοκληρώσει ιδανικά τη δική τους Don Julio Paloma.

Mi Casa Su Casa

Σε ένα ιδιαίτερα διαμορφωμένο δωμάτιο υψηλής αισθητικής, η ultra-premium Don Julio 1942, προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια ανατρεπτική γευστική δοκιμή, με οικοδέσποινες τις brand ambassadors να προτείνουν εκλεκτούς συνδυασμούς που αλληλεπιδρούν δυναμικά με το ξεχωριστό αρωματικό προφίλ της Don Julio 1942.

Σεμινάρια hosted by Don Julio Tequila

1)PAIRING FORWARD – From fine dining courses to bar garnishes

Νίκος Γινάργυρος: Co-Owner @ Plum Paxos & Porto Vecchio Paxos, World Class Greece Winner 2021

Mike Kassabian: Executive Beverage Director at the Pic Group, Paris

Αμφιθέατρο 4/11 18:00-18:45

Ένα masterclass που εξετάζει την εξέλιξη του food pairing σε μπαρ και εστιατόρια, αντλώντας έμπνευση από την τεχνολογία και τις γαστρονομικές δεξιότητες, ώστε να αναδειχτούν περισσότερο οι γαρνιτούρες.

2) LOCAL THINKING – The circular way forward

Νόρα Κουφού:World Class Greek winner 2025/Head Bartender Line Athens

Λαέρτης Γκίνης : Bar Manager Upupa Epops / Εισηγητής Zero Waste σεμιναρίου – Bar Academy

Μάριος Καρασλίδης, Μελίτα Καρασλίδου : Founders / Co-Owners Salt Odyssey

5/11 17:00-17:45

Ένα ξεχωριστό σεμινάριο με την Don Julio Tequila που εξετάζει το σύγχρονο bartending μέσα από την κυκλική οικονομία, την βιωσιμότητα και το zero waste.

JOHNNIE WALKER ΤHE DROP ATHENS

Το Johnnie Walker προσκαλεί το κοινό να ζήσει μια μοναδική εμπειρία στο The Drop Athens, ένα ανοιχτό και πλήρως διαδραστικό περιβάλλον που συνδυάζει τη γευστική απόλαυση με την τέχνη της ανάμειξης και τη τεχνολογία. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το εμβληματικό Johnnie Walker Black Label μέσα από ειδικά επιμελημένες γευστικές εμπειρίες, όπου θα διεισδύσουν στα αρώματα, τη χαρακτηριστική καπνιστή του επίγευση καθώς και τη διαδικασία παραγωγής του, στοιχεία που το καθιστούν ένα από τα πιο αναγνωρισμένα scotch whiskies στον κόσμο.

Στο Johnnie Walker booth οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα liquid dynamics του Johnnie Walker Black Label & Johnnie Walker Black Ruby, μέσα από μεγάλες ψηφιακές οθόνες που θα απεικονίζουν τα εντυπωσιακά κινούμενα γραφικά του Zach Lieberman, εμπνευσμένα από τα Black Label & Black Ruby.

Στο πλαίσιο αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας, στο χώρο του Johnnie Walker θα παρευρεθεί ο Global Brand Ambassador Tim Phillips- Johansson , ο οποίος θα μοιραστεί με το κοινό τη φιλοσοφία και το ταξίδι του brand, καθώς και ιστορίες πίσω από την εξέλιξη του Johnnie Walker.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να αποτυπώσουν τη δική τους αγαπημένη στιγμή στο Bartending Gallery Wall, μέσα από polaroid φωτογραφίες, δημιουργώντας ένα συλλογικό φωτογραφικό μωσαϊκό από στιγμές έμπνευσης και απόλαυσης.

Στο bar area, καταξιωμένοι bartenders – όπως οι Χρήστος Κλουβάτος, Γεωργία Γεωργακοπούλου, Ιωσήφ Ζααλούκ και Ιωσήφ Μαυρίδης – θα επιμεληθούν μια σειρά από signature cocktail εμπνευσμένα από το Johnnie Walker Black Label, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές εκφάνσεις του χαρακτήρα του μέσα από δημιουργικούς συνδυασμούς.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται στο draft highball bar με Johnnie Walker Black Ruby, που θα προσφέρει μια φρέσκια και απρόσμενη εκδοχή του κλασικού whisky serve.

Seminar by Johnnie Walker

How to Sell-Out: A dummy’s guide to working for and with brands

Tim Philips: Johnnie Walker Global Brand Ambassador, Netherlands

Jo Last: Diageo Luxury Advocacy Manager, Great Britain

James Grant: World Class Global winner 2021, Canada

4/11 15:15-16:00

Σε μια εποχή αυξανόμενης εμπορευματοποίησης και περιορισμένων περιθωρίων κέρδους, δίνεται έμφαση στη βελτίωση του κλάδου και της παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιας και περισσότερα bars & bartenders συνεργάζονται πιο στενά με εμπορικές εταιρείες και brands. Ποια είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα σε τέχνη και επιχειρηματικότητα, πως διατηρείται η προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα – ένας διάλογος που λειτουργεί ως οδηγός επιβίωσης ανάμεσα σ’ αυτή τη λεπτή ισορροπία.

TRADE ACTIVATIONS

Μια σειρά από guest shifts και ξεχωριστές συνεργασίες θα πραγματοποιηθούν σε εμβληματικά bars της Αθήνας:

DR.8 4/11 20:00

World Class Greece 2025 Finalists guest shift με τον Αλέξανδρο Σερέτη (LiTseri, Ιωάννινα) & Ιορδάνη Τεχνίτη (Gorilla bar, Θεσσαλονίκη)

The Clumsies 3/11 20:00

Locale Firenze, Florence Italy (στο Basement)

Little Rascal, New York US (στο Room)

Makris Speakeasy bar x Johnnie Walker at Makris restaurant 4/11 20:00

Exclusive cocktails & food pairing experience by Johnnie Walker

Hosts: Χρήστος Κλουβάτος και James Grant

