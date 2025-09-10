Η M·A·C Cosmetics ανακοίνωσε τη βραβευμένη με Grammy και multi-platinum καλλιτέχνιδα Doja Cat ως τη νέα Global Ambassador του brand. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Doja θα πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά από διεθνείς καμπάνιες για τα πιο εμβληματικά προϊόντα της M·A·C – υποσχόμενη πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε στα MTV Video Music Awards 2025, όπου η Doja τράβηξε όλα τα βλέμματα εμφανιζόμενη να… δαγκώνει το αγαπημένο της κραγιόν Lady Danger. Στην πραγματικότητα, ήταν μια σοκολατένια replica, δημιουργία του παγκοσμίου φήμης pastry chef Amaury Guichon. Στη συνέχεια, άνοιξε τη βραδιά με την πρεμιέρα του “Jealous Type” και κατέκτησε το βραβείο Best K–Pop VMA 2025 για το “Born Again” με τις LISA & RAYE.

Η αποκάλυψη στα VMAs ήταν μια πρώτη γεύση για όσα έρχονται στη συνεργασία, μια στιγμή που η Doja περιγράφει ως “full–circle moment”. «Ήμουν πάντα M·A·C girl και τώρα μπορώ να μοιραστώ αυτή την αγάπη με όλο τον κόσμο», δήλωσε η Doja. «Το μακιγιάζ είναι η πανοπλία μου, ο καμβάς μου, ο τρόπος να δημιουργώ χαρακτήρες – και η M·A·C ήταν ανέκαθεν το brand που έδινε χώρο σε αυτή την ελευθερία και την καλλιτεχνική έκφραση. Μαζί θα το πάμε ακόμη πιο πέρα και θα κάνουμε τον κόσμο να δει την ομορφιά με έναν εντελώς νέο τρόπο».

Η πρώτη εμφάνιση της Doja με τη M·A·C μας χάρισε μια γεύση από την τολμηρή δημιουργικότητα που θα φέρει αυτή η συνεργασία, ένα αληθινό “match made in makeup heaven”. Για τον Nicola Formichetti, Global Creative Director της M·A·C, η συνεργασία αυτή είναι η συνάντηση δύο δημιουργικών υπερδυνάμεων. “Η Doja έχει μια αστείρευτη, αυθεντική M·A·C, ενέργεια. Χρησιμοποιεί το μακιγιάζ ως εργαλείο δημιουργικότητας, διευρύνοντας τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ενώνουμε δυνάμεις μαζί της για να επαναπροσδιορίσουμε—και να ταράξουμε τα νερά—στον χώρο της ομορφιάς.

Η Aïda Moudachirou–Rebois, SVP & Global General Manager της M·A·C, πρόσθεσε: «Η M·A·C αποτελεί μια διαχρονική πλατφόρμα για καλλιτέχνες και performers που διαμορφώνουν την κουλτούρα. Η Doja δεν είναι μόνο μια από τις πιο συναρπαστικές φωνές της γενιάς της· λατρεύουμε τη δημιουργικότητά της, τη μοναδικότητα του artistry της και το ατρόμητο πνεύμα της. Είναι η ιδανική συνεργάτιδα για να γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο της M·A·C. Καλωσόρισες στην οικογένεια, Doja»

