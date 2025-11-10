Το efood, η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα, φέρνει τα Taco Bell, ένα από τα πιο γνωστά fast-food brands διεθνώς, με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, στην πόρτα σου. Οι λάτρεις της μεξικανικής κουζίνας μπορούν πλέον να απολαμβάνουν αυθεντικές γεύσεις εύκολα και γρήγορα, με ένα μόνο κλικ και να παραλαμβάνουν άμεσα, μέσα σε λίγα λεπτά.

Μέσα από την πλατφόρμα του efood, οι χρήστες μπορούν να παραγγείλουν tacos crispy ή soft, burritos, quesadillas, nachos με τυρί και σάλτσες, churros με την signature caramel sauce και διάφορα signature μενού και combos. Από τις 10 Νοεμβρίου, τα Taco Bell έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα διανομής στην Ελλάδα, μέσα από το efood, καθημερινά από τις 12:00 έως τις 23:45, αρχικά από το κατάστημα του Χαλανδρίου, εξυπηρετώντας την ευρύτερη περιοχή.

Η συνεργασία με τα Taco Bell εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του efood να διευρύνει συνεχώς τις επιλογές των χρηστών του, παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνώς αναγνωρισμένα brands. Με περισσότερα από 21.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, το efood προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία delivery που συνδυάζει άνεση, ταχύτητα και κορυφαία ποιότητα.