Η Elite ανατρέπει ακόμη μία φορά τα δεδομένα με τα νέα ELITE VITA CRISPBREAD – την πιο μοντέρνα εκδοχή της καθημερινής απόλαυσης, για όσους αναζητούν ισορροπία, γεύση και ευκολία σε κάθε στιγμή.

Η αγαπημένη μάρκα των Ελλήνων καταναλωτών, που λάνσαρε την πρώτη συσκευασμένη φρυγανιά στην Ελληνική αγορά, καινοτομεί ξανά και επεκτείνεται σε μια νέα προϊοντική κατηγορία snack ειδικά σχεδιασμένη για τον σύγχρονο τρόπο ζωής, εστιάζοντας σε συστατικά υψηλής διατροφικής αξίας, με την εγγύηση ποιότητας της Elite.

Τα νέα ELITE VITA CRISPBREAD, σε δύο μοναδικές γευστικές προτάσεις, ήρθαν για να βάλουν μια τραγανή…νότα στη μέρα μας! Με τη λεπτή, αλλά αφράτη και τραγανή υφή τους γίνονται το απόλυτο snack – είτε τα απολαμβάνεις σκέτα, είτε τα συνοδεύεις με τα αγαπημένα σου toppings – προσφέροντας ευελιξία και ισορροπία στην κάθε μας στιγμή. Είναι νόστιμα, ελαφριά και πλούσια σε φυτικές ίνες, με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και κατάλληλα για vegan διατροφή, ενώ συνδυάζουν νοστιμιά και ισορροπία χωρίς κόπο. Η κάθε συσκευασία περιλαμβάνει τέσσερις ατομικές μερίδες των τεσσάρων crispbreads, κάνοντάς τα ιδανικά για on-the-go απόλαυση και μεγαλύτερη φρεσκάδα σε κάθε δαγκωνιά όπου κι αν βρίσκεστε – στη δουλειά, το σχολείο, τη βόλτα, το γυμναστήριο ή το ταξίδι!

ΕLITE VITA CRISPBREAD με Σουσάμι – Με πλούσια, αυθεντική γεύση σουσαμιού, καταναλώνονται εύκολα και χωρίς συνοδευτικά, προσφέροντας μια απολαυστική γευστική εμπειρία.

ΕLITE VITA CRISPBREAD Ολικής Άλεσης – Φτιαγμένα με αλεύρι ολικής άλεσης για ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή και χαμηλά κορεσμένα λιπαρά. Αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να συνδυάζουν τη γεύση με τη διατροφική αξία στην καθημερινότητά τους.

Η Elite για πάνω από 50 χρόνια δημιουργεί ό,τι πιο νόστιμο με φροντίδα και αγάπη. Σήμερα, συνεχίζει να πρωτοπορεί και να εξελίσσεται, με έμφαση στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, τις ισορροπημένες διατροφικές και θρεπτικές επιλογές και τις νέες γευστικές εμπειρίες. Ανακαλύψτε τα νέα ΕLITE VITA CRISPBREAD!