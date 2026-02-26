Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων παρουσιάζει την καμπάνια ενημέρωσης για την αξία του εμβολιασμού «ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων προχώρησε στη δημιουργία καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τη σημασία του εμβολιασμού και του επανεμβολιασμού ως μια απλή αλλά ουσιαστική πράξη πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Με βασικό μήνυμα «Κάνε την απλή κίνηση», η καμπάνια αναδεικνύει πως μικρές καθημερινές αποφάσεις μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση της μετάδοσης λοιμώξεων και στη θωράκιση της κοινωνίας.

Ο εμβολιασμός αποτελεί μια πράξη φροντίδας που ξεκινά από το άτομο και επεκτείνεται στην οικογένεια και την κοινωνία. Επιλέγοντας να εμβολιαζόμαστε και να επανεμβολιαζόμαστε, συμβάλλουμε ενεργά στη δημιουργία ενός πιο προστατευμένου, υγιούς και ανθεκτικού μέλλοντος για όλους.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, Δρ. Νικόλαος Σύψας, δήλωσε σχετικά: «Ο εμβολιασμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της σύγχρονης ιατρικής και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης απέναντι σε σοβαρά λοιμώδη νοσήματα. Δεν προστατεύει μόνο το άτομο, αλλά θωρακίζει συνολικά την κοινότητα, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Ως Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, καλούμε τους πολίτες να συμβουλεύονται τον ιατρό τους και να ενημερώνονται από έγκυρες επιστημονικές πηγές. Ο εμβολιασμός είναι επένδυση στην υγεία μας, σήμερα και στο μέλλον.»

Η καμπάνια δημιουργήθηκε με την υποστήριξη των εταιρειών GSK, MSD, Pfizer, ΒΙΑΝΕΞ και της Gravity the Newtons, σε concept της εταιρείας The Newtons Laboratory, σε σκηνοθεσία του Βαρδή Μαρινάκη και παραγωγή της Social Productions.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό video εδώ.