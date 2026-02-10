Η Knowcrunch υλοποίησε για την ELPEN και ειδικότερα τα marketing στελέχη της, μία προσαρμοσμένη εκπαίδευση πάνω στο content marketing και το AI. Η εκπαίδευση ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τους περιορισμούς της φαρμακευτικής βιομηχανίας.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της ELPEN για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων της και στην επιλογή αξιόπιστων φορέων εκπαίδευσης.
Η Knowcrunch είναι ο πρώτος εκπαιδευτικός φορέας στην Ελλάδα που ανέπτυξε εξειδικευμένα AI courses και παρέχει υψηλού επιπέδου, in-class και e-learning, εκπαίδευση στο digital marketing αλλά και σε AI.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply