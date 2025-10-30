Την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, ο κήπος του Νομισματικού Μουσείου μεταμορφώθηκε σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό για να φιλοξενήσει μια εκδήλωση αφιερωμένη στην τέχνη του αρώματος, της φιλοξενίας και της καθημερινής πολυτέλειας.

Οι εκλεπτυσμένες αρωματικές συνθέσεις EME ESE «ζωντάνεψαν» τον χώρο και ταξίδεψαν τους καλεσμένους στο υπέροχο οσφρητικό σύμπαν του νέου brand. Δημοσιογράφοι, beauty editors, celebrities, influencers και στενοί φίλοι και συνεργάτες του brand είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στην ανθολογία του αρώματος και να γνωρίσουν από κοντά τα αρωματικά χώρου, τα κεριά και τα fabric mists, καθώς και τις σειρές προσωπικές φροντίδας με αρώματα και γαλακτώματα σώματος EME ESE, όλα εμπνευσμένα από τη φύση και τη φιλοσοφία της ολιστικής φροντίδας.

Η ιδρύτρια της EME ESE, η Ελληνομεξικάνα Ζαφειρία Δημητροπούλου Del Angel, μοιράστηκε την έμπνευση πίσω από τη δημιουργία του brand που συνδυάζει την ελληνική αυθεντικότητα με τη μεξικάνικη ψυχή και αντανακλά τη φιλοσοφία για βιώσιμη προσέγγιση, καινοτόμα τεχνογνωσία, αφαιρετική αισθητική.

Με τα πρώτα γενέθλια να σηματοδοτούν μια νέα εποχή, η Ζαφειρία βρήκε την ευκαιρία να ανακοινώσει και το νέο της εγχείρημα. Τη δημιουργία ενός podcast που θα εξερευνά τη δύναμη του αρώματος να ξυπνά τις αισθήσεις, να ανασύρει μνήμες, να αφηγείται ιστορίες και να συνδέει τους ανθρώπους με τον πιο μαγικό τρόπο.

Η επετειακή βραδιά κορυφώθηκε με την εντυπωσιακή, oversized τούρτα γενεθλίων που δημιουργήθηκε μπροστά στα μάτια των καλεσμένων σε ένα ξεχωριστό, τελετουργικό happening που αιχμαλώτισε την αίσθηση της γιορτής και της δημιουργικότητας.

Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;