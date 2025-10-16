Η ZeniΘ, καλύπτοντας κάθε πτυχή των ενεργειακών αναγκών, συμμετέχει στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας τις αξίες της ενέργειας, της αντοχής και της δύναμης.

Με σύνθημα «Τρέχουμε με την Κορυφαία Ενέργεια της ZeniΘ», η εταιρεία δημιουργεί μια δυναμική εμπειρία στην «καρδιά» της διοργάνωσης, θέτοντας στη γραμμή εκκίνησης το πνεύμα της ομαδικότητας.

Multiverse Station: “The Power Within”

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ZeniΘ παρουσιάζει μια μοναδική διαδραστική εμπειρία που συνδυάζει την τεχνολογία με την άσκηση, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τη δύναμη που κρύβει μέσα του. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν για τον αγώνα στον ειδικά διαμορφωμένο σταθμό προθέρμανσης και αποθεραπείας με 65+ καθοδηγούμενες κινήσεις και να δοκιμάσουν τις αντοχές τους με mini challenges για ευκινησία, δύναμη και συγκέντρωση. Επιπλέον, μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια και να κερδίσουν branded δώρα από τη ZeniΘ. Και φυσικά οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ! Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό «Elevate Your Home Part 2» και να κερδίσουν δωροεπιταγές με συνολική αξία που φτάνει τις 150.000 €.

ZeniΘ x ZOO 90.8: Η ZeniΘ δίνει τον παλμό της ενέργειας και μέσα από μια ζωντανή ραδιοφωνική εμπειρία σε συνεργασία με τον ZOO 90.8. To Live show θα ξεκινήσει από τις 14:00 στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων με στόχο να προσφέρει μια μοναδική live εμπειρία στον αγώνα, συνδυάζοντας ενέργεια μουσική και τρέξιμο.

Επιπλέον, η ομάδα εργαζομένων της ZeniΘ, πιστή στη δέσμευση της να βρίσκεται στο πλευρό των διοργανώσεων που προάγουν τις αξίες του αθλητισμού και της συνεργασίας, θα έχει δυναμικό «παρών» στη φετινή διοργάνωση, δίνοντας ένα δυνατό μήνυμα ομαδικότητας και αθλητικής άμιλλας.

Ο Fabio Quaranta, CEO της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Η Θεσσαλονίκη κατέχει μια ξεχωριστή θέση για εμάς στη ZeniΘ, καθώς είναι μια πόλη γεμάτη ενέργεια, πάθος και πνεύμα ενότητας. Αυτές οι ίδιες αξίες αντικατοπτρίζονται στον αθλητισμό, ο οποίος εμπνέει και δίνει ενέργεια στους ανθρώπους να ενωθούν και να ξεπεράσουν τα όριά τους. Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο, μια γιορτή που ζωντανεύει αυτή την ενέργεια σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.»