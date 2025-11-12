Για ακόμη μια χρονιά, η Fischer βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγάλης κινηματογραφικής γιορτής της πόλης, στηρίζοντας το 66ο Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και δίνοντας φωνή στους θεατές μέσα από τα Βραβεία Κοινού Fischer.

Από το 2009, η Fischer στηρίζει σταθερά τον θεσμό, αναγνωρίζοντας ότι το σινεμά δεν είναι μόνο τέχνη — είναι εμπειρία που μοιραζόμαστε.

Φέτος, η παρουσία της μπίρας αγκάλιασε τη φεστιβαλική εμπειρία στο σύνολό της: από τις συναντήσεις δημιουργών και τις προβολές, μέχρι τα φουαγιέ, τις βραδιές και τις συζητήσεις που συνεχίζονται μετά τα φώτα.

Εκεί όπου η πόλη ζει το σινεμά — ανάμεσα στους ανθρώπους.

Περισσότεροι από 22.000 θεατές συμμετείχαν ενεργά στην ψηφοφορία για τα Βραβεία Κοινού Fischer, αναδεικνύοντας τις ταινίες που ξεχώρισαν και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

Οι φετινοί νικητές είναι:

• Διεθνές Διαγωνιστικό: Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή

• Ελληνική Ταινία – «Μιχάλης Κακογιάννης»: Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα

• Επίσημο Πρόγραμμα: Στη σκιά της πορτοκαλιάς της Σερίν Ντάμπις

• Meet the Neighbors+: Life in a Beat της Αμέρισσας Μπάστα

• Film Forward: Χίλια και ένα καρέ της Μεχρνούς Αλιά

Στην Τελετή Λήξης, το βραβείο απένειμε ο Γιάννης Κατσούγκρης, Επικεφαλής Χορηγιών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ο οποίος δήλωσε:

«Για εμάς στη Fischer, που παράγουμε τη μπίρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτό το φεστιβάλ είναι κάτι περισσότερο από μια χορηγία· είναι μια σχέση που έχει χτιστεί μέσα στα χρόνια με εμπιστοσύνη, συνέπεια και κοινή αγάπη για το σινεμά.

Τα Βραβεία Κοινού έχουν μια ξεχωριστή σημασία, γιατί είναι η καρδιά της αίθουσας που μιλάει. Είναι οι στιγμές συγκίνησης, τα βλέμματα, οι συζητήσεις μετά την προβολή που γίνονται χειροκρότημα.

Και φέτος, η συμμετοχή των θεατών μάς θύμισε ξανά ότι το σινεμά είναι εμπειρία που τη ζούμε μαζί.»

Με την αυλαία να πέφτει, το φεστιβάλ αφήνει πίσω του στιγμές που θα μείνουν —

κι εμείς, παρέα με μια Fischer, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου.

Taste the Experience of Cinema.