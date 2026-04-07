Η Foot Locker, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, εγκαινιάζει τη νέα της παρουσία στην οδό Ερμού, με το δεύτερο κατάστημα Reimagined Evolution στην Ελλάδα στο πιο εμβληματικό εμπορικό σημείο της Αθήνας. Μετά το πρώτο αντίστοιχο concept στο Χαλάνδρι, το νέο κατάστημα στην οδό Ερμού 19, σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη του brand στη χώρα μας, μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει τη σύγχρονη εμπειρία αγορών με το sneaker culture, το brand storytelling και τη σύνδεση με την τοπική κοινότητα.

Η επιλογή της Ερμού, ως τοποθεσία, αποτελεί στρατηγική κίνηση, καθώς το κατάστημα παραμένει στην καρδιά μιας πόλης με έντονη καθημερινή κινητικότητα και ιδιαίτερη πολιτισμική ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί όχι μόνο ως ιδανικό εμπορικό σημείο αγορών, αλλά και ως προορισμός για αποκλειστικές κυκλοφορίες, ξεχωριστές ενέργειες και εμπειρίες με ισχυρό πολιτισμικό αποτύπωμα.

Βασισμένο στο διεθνές concept Reimagined Evolution, το νέο κατάστημα δίνει έμφαση σε μία ολιστική εμπειρία επισκέπτη, με ξεκάθαρες ζώνες, δυναμική παρουσίαση προϊόντων και ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του καταναλωτή με το brand. Το κατάστημα ενσωματώνει μια social-first προσέγγιση, μετατρέποντας την εμπειρία της επίσκεψης σε περιεχόμενο που επεκτείνεται και στα ψηφιακά κανάλια του brand, ενισχύοντας τη συνολική απήχηση της Foot Locker και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σύνδεσης με το κοινό.

Επιπλέον, στο κατάστημα της Foot Locker παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη το Home Court, ο νέος ειδικά διαμορφωμένος χώρος αφιερωμένος στο μπάσκετ και το street culture. Πρόκειται για μια προσθήκη που ενισχύει ουσιαστικά τη συνολική εμπειρία του ανανεωμένου καταστήματος και αναδεικνύει τη δυναμική εξέλιξη του συγκεκριμένου concept σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στον χώρο αυτό, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν υπογεγραμμένα μοντέλα παπουτσιών από αθλητές όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Άντονι Έντουαρντς και ο Τζα Μοράντ,

ενώ η μεγάλη οθόνη με δυναμικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο δημιουργεί μια ξεχωριστή εμπειρία που φέρνει την παγκόσμια κουλτούρα του μπάσκετ πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.

Με τη νέα αυτή κίνηση, η Foot Locker ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας σε έναν προορισμό που φέρνει το brand πιο κοντά στη νέα γενιά καταναλωτών και αναδεικνύει μια πιο σύγχρονη εκδοχή της εμπειρίας retail στο κέντρο της Αθήνας.

