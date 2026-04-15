Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της στρατηγικής συμφωνίας της Froneri με την Lotus®, η Froneri παρουσιάζει την νέα αποκλειστική γκάμα των παγωτών Biscoff®, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό επόμενο βήμα σε αυτήν την συνεργασία, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην κατηγορία των premium επώνυμων παγωτών.

Αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη των εμβληματικών brands στην κατηγορία των παγωτών, η Froneri θα φέρει τη μοναδική καραμελένια γεύση και την τραγανή υφή του Biscoff® στους καταναλωτές μέσα από μια στοχευμένη σειρά απολαυστικών προϊόντων με στόχο να ενισχύσουν την ανάπτυξη της κατηγορίας και να ενδυναμώσουν το premium snacking.

Απολαυστικό Ξυλάκι Lotus® Biscoff®

Το απόλυτο ξυλάκι που μετατρέπει την απόλαυση σε νέα εμπειρία! Κρεμώδες παγωτό με κομμάτια Biscoff® , με απολαυστική επικάλυψη από μπισκότα Biscoff® . Όλες σου οι αισθήσεις θα απογειωθούν με αυτή τη νέα εμπειρία Biscoff®!

Διατίθεται σε Ατομικό Ξυλάκι 90ml & Mini Πολυσυσκευασία

Lotus® Biscoff® Σάντουιτς

To πιο ιδανικό on the go σνακ, με κρεμώδες παγωτό με κομμάτια Biscoff®, ανάμεσα σε δύο αυθεντικά μπισκότα Biscoff®. Μια απολαυστική εμπειρία που σίγουρα θα ικανοποιήσει την επιθυμία σου για παγωτό Biscoff®!

Διατίθεται σε Ατομικό παγωτό 80ml & Πολυσυσκευασία 4x80ml τεμαχίων

Στρατηγική συνεργασία για ανάπτυξη

Το λανσάρισμα ακολουθεί τη στρατηγική συμφωνία μεταξύ Froneri, Mondelēz International και Lotus Bakeries.

Από το 2026, η Froneri θα παράγει, θα διανείμει στην αγορά και θα εμπορεύεται τα παγωτά Biscoff® σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές, με περαιτέρω γεωγραφική επέκταση να προγραμματίζεται μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Ως εξειδικευμένη εταιρεία παγωτού, η Froneri φέρει βαθιά γνώση αγοράς, ικανότητα καινοτομίας και ισχυρή τεχνογνωσία — διασφαλίζοντας έτσι ότι η εμβληματική γεύση του Biscoff® θα φτάσει στους καταναλωτές μέσα από premium, υψηλής ποιότητας προϊόντα σχεδιασμένα να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της κατηγορίας.

«Χάρη στην ισχυρή τεχνογνωσία της Froneri στην κατηγορία και το διεθνές της αποτύπωμα, είμαστε σε εξαιρετική θέση να αναπτύξουμε περαιτέρω τα παγωτά Biscoff® παγκοσμίως, ενισχύοντας την επιρροή τους και επιταχύνοντας την καινοτομία. Ανυπομονούμε να φέρουμε καινοτόμα και απολαυστικά παγωτά Biscoff® στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, μαζί!» αναφέρει η Isabelle Maes, CMO Lotus Bakeries & CEO Natural Foods.

«Η συνεργασία μας με το Biscoff® φέρνει ένα εμβληματικό και ταχέως αναπτυσσόμενο brand στο χαρτοφυλάκιο της Froneri. Η ισχυρή απήχησή του στους καταναλωτές και το αναγνωρίσιμο flavor profile ταιριάζουν απόλυτα με τη στρατηγική μας να αναβαθμίζουμε την εμπειρία παγωτού, προσφέροντας απόλαυση στους καταναλωτές και ενισχύοντας περαιτέρω την κατηγορία» αναφέρει η Charlotte Hambling, Global Marketing Manager στη Froneri.

Όλα τα προϊόντα Lotus® Biscoff® θα είναι διαθέσιμα στα πράσινα ψυγεία και στα supermarkets.