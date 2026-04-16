Το Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την αποκλειστική συνεργασία του με το φημισμένο ιταλικό εστιατόριο Barolo, φέρνοντας μια εκλεπτυσμένη γαστρονομική εμπειρία στις μαγευτικές ακτές του κόλπου του Γροίκου στην Πάτμο.

Ένας Προορισμός από Μόνος Του

Το Barolo δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο — είναι ένα καθηλωτικό γαστρονομικό ταξίδι όπου η αυθεντική ιταλική κληρονομιά επαναπροσδιορίζεται κάτω από το λαμπερό φως των Δωδεκανήσων. Η μοναδική αυτή σύμπραξη συνδυάζει τη διαχρονική ιταλική κομψότητα με τη γαλήνια ομορφιά του Αιγαίου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που τιμά τόσο τον πολιτισμό όσο και τη γαστρονομία.

Γαστρονομία Αφιερωμένη στην Αριστεία

Στην καρδιά του Barolo Patmos βρίσκεται ένα μενού αφιερωμένο στην αυθεντικότητα και την αριστεία. Οι επισκέπτες καλούνται να απολαύσουν μια επιλεγμένη γκάμα από:

Χειροποίητα pizzetti εκλεκτής ποιότητας

Αλλαντικά υψηλής ποιότητας από την Ιταλία

Εκλεπτυσμένα ζυμαρικά με θαλασσινά

Signature πιάτα σχάρας — δημιουργημένα με τα καλύτερα υλικά και βαθιά ριζωμένα στην ιταλική παράδοση

Κάθε πιάτο συνοδεύεται ιδανικά από μια κορυφαία λίστα κρασιών παγκόσμιας κλάσης, επιμελημένη με προσοχή ώστε να τιμά τις ιταλικές ρίζες του εστιατορίου ενώ αγκαλιάζει τη διεθνή αριστεία.

Μια Ολοκληρωμένη Αισθητηριακή Εμπειρία

Τοποθετημένο σε έναν κομψό υπαίθριο χώρο με θέα τα μαγευτικά χρώματα του ηλιοβασιλέματος στον κόλπο του Γροίκου, μπροστά στα κύματα, το Barolo προσφέρει όχι μόνο εξαιρετική γαστρονομία αλλά και μια ολοκληρωμένη αισθητηριακή εμπειρία. Άψογη εξυπηρέτηση, εκλεπτυσμένες γεύσεις και ασύγκριτη μεσογειακή θέα συνδυάζονται σε απόλυτη αρμονία.

Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το Patmos Aktis, ενισχύοντας τη δέσμευσή του να προσφέρει μοναδικές γευστικές εμπειρίες και να αναβαθμίζει το γαστρονομικό τοπίο του νησιού. Έρχεται να συμπληρώσει την παραδοσιακή ταβέρνα Plefsis με τις αυθεντικές ελληνικές συνταγές και γεύσεις, το σπιτικό ελληνικό φαγητό, το φρέσκο ψάρι και τα εκλεκτά ελληνικά κρασιά, δίπλα στο κύμα.