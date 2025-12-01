Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS: «Δυστυχώς γι’ αυτούς που δείχνουν, δεν υπάρχει θεραπεία. Ευτυχώς για τον HIV υπάρχει θεραπεία»

Με το αιχμηρό μήνυμα «Δυστυχώς γι’ αυτούς που δείχνουν, δεν υπάρχει θεραπεία. Ευτυχώς για τον HIV υπάρχει θεραπεία», η Gilead Sciences Ελλάδας παρουσιάζει εκ νέου μια καμπάνια που στοχεύει να αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο που μιλάμε για τον HIV, αλλά και τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Η καμπάνια μετατοπίζει το κέντρο βάρους: αντί να επικεντρώνεται στα άτομα που ζουν με τον ιό, στρέφει την προσοχή σε εκείνους «που δείχνουν με το δάχτυλο», σε όσους εξακολουθούν να στιγματίζουν, υπενθυμίζοντας ότι το πραγματικό εμπόδιο δεν είναι ο HIV αλλά οι προκαταλήψεις γύρω του.

Την ίδια στιγμή, η νέα πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποίησε η Gilead —σε 11 χώρες και με τη συμμετοχή 11.779 πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας— αναδεικνύει πόσο επίμονα παραμένουν οι μύθοι και οι παρανοήσεις γύρω από τον HIV. Παρότι το 88% των πολιτών αναγνωρίζει σωστά ότι η καθημερινή επαφή δεν μεταδίδει τον ιό, ένα σημαντικό ποσοστό εξακολουθεί να πιστεύει λανθασμένα ότι ο HIV μεταδίδεται μέσω κοινόχρηστης τουαλέτας, πιάτων ή τσιμπήματος εντόμων. Επιπλέον, 20–30% δηλώνουν ότι “δεν γνωρίζουν” — μια ένδειξη ότι η ενημέρωση παραμένει άνισα κατανεμημένη.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η κοινωνική απόσταση παραμένει ισχυρή: μόνο ένα στα δύο άτομα θα συνεργαζόταν επαγγελματικά, θα νοίκιαζε σπίτι ή θα καθόταν δίπλα σε κάποιον που ζει με HIV, ενώ μόλις ένα στα τρία θα τον σκεφτόταν ως φίλο ή σύντροφο. Αυτή η απόσταση μεταφράζεται σε αποφυγή φροντίδας: πολλοί άνθρωποι φοβούνται την κοινωνική αντίδραση και αποφεύγουν να κάνουν τεστ ή να αναζητήσουν ιατρική υποστήριξη. Αυτό οδηγεί σε αυξημένες καθυστερημένες διαγνώσεις και, συνεπώς, σε υψηλότερο κίνδυνο μετάδοσης στην κοινότητα.

Η έρευνα αποκαλύπτει κάτι εξίσου κρίσιμο: την περιορισμένη γνώση γύρω από το U=U (Undetectable= Untransmittable). Μόνο 1 στους 4 γνωρίζει και αποδέχεται ότι ένα άτομο σε θεραπεία, με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, δεν μεταδίδει τον ιό στους σεξουαλικούς του συντρόφους. Η χαμηλή αυτή αναγνωρισιμότητα δεν αντανακλά την επιστημονική πραγματικότητα — αντανακλά το βάρος του στίγματος.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η πρόοδος στη δημόσια υγεία δεν κρίνεται μόνο από τις διαθέσιμες θεραπείες, αλλά και από την ικανότητα της κοινωνίας να υπερβεί τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων με HIV. Η φετινή καμπάνια της Gilead στοχεύει ακριβώς σε αυτή τη μετατόπιση: να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο, να αμφισβητήσει τα στερεότυπα και να αναδείξει ότι η HIV λοίμωξη είναι πλέον μια διαχειρίσιμη χρόνια πάθηση, η οποία δεν πρέπει να καθορίζει τη θέση ενός ανθρώπου στην κοινωνία.

Η καμπάνια υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ) και τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», αναδεικνύοντας τη σημασία της σύμπραξης επιστήμης, κοινότητας και πολιτείας. Το μήνυμα προς το κοινό είναι σαφές και ενδυναμωτικό: κάνε το τεστ, ενημερώσου, αξιοποίησε τις διαθέσιμες θεραπείες και διεκδίκησε μια ζωή χωρίς φόβο και χωρίς στίγμα.

Η Gilead παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, ενδυναμώνουν την αποδοχή και στηρίζουν την προσπάθεια για εξάλειψη του στίγματος γύρω από τον HIV. Στόχος μας είναι μια κοινωνία όπου η επιστημονική πρόοδος μεταφράζεται σε ισότιμη πρόσβαση, σεβασμό και ουσιαστική υποστήριξη για όλους.