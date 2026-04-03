Η εταιρία Kayak ΑΒΕΕ κάνει ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή της πορεία, εγκαινιάζοντας το πρώτο της ολοκληρωμένο κατάστημα boutique στο Μπαχρέιν και συγκεκριμένα στο πολυτελές εμπορικό κέντρο The Avenues Mall.

Πρόκειται για το πρώτο κατάστημα της εταιρίας εκτός Ελλάδα, και συνολικά εκτός Ευρώπης, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί τη δυναμική ανάπτυξη του brand και τη σταθερή του πορεία προς την εξωστρέφεια.

Η επιλογή του Μπαχρέιν δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για μια αγορά με υψηλό επίπεδο καταναλωτικής κουλτούρας, όπου το κοινό εκτιμά τα ποιοτικά προϊόντα, την αυθεντικότητα και την προσεγμένη εμπειρία. Αυτό ακριβώς το προφίλ της αγοράς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της Kayak να επεκταθεί στη χώρα, καθώς η φιλοσοφία του brand βασίζεται στην ποιότητα των πρώτων υλών, στη δημιουργικότητα και στη συνολική εμπειρία που προσφέρουμε στον πελάτη.

Η υλοποίηση του εγχειρήματος ήταν αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με τους τοπικούς συνεργάτες, των οποίων η γνώση της αγοράς, ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της διπλωματικής κοινότητας. Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση:

Ο κος Abdulla Adel Fakhro, Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου

Η κα Sara Ahmed Buhiji, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Αρχής Τουρισμού και Εκθέσεων του Μπαχρέιν και Πρόεδρος του Exhibition World Bahrain

Ο κος Dr. Andreas Eliades, Πρέσβης της Κυπριακή Δημοκρατία στο Βασίλειο του Μπαχρέιν

H κα Salahuddin Sara, Director or Business Development της εταιρίας MSL στο Μπαχρέιν

Ο κος Σταυρίδης Σάββας, Ceo του ομίλου Kayak στην Ελλάδα

Η κα Στεφανίδου Μιλένα, Marketing Director του ομίλου Kayak στην Ελλάδα

Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και την premium εμπειρία παγωτού, η Kayak συνεχίζει να μεταφέρει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα πέρα από τα σύνορα. Το νέο κατάστημα στο Μπαχρέιν αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου διεθνούς ανάπτυξης, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη και την ενίσχυση της παρουσίας μας σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.