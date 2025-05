Η LG Electronics (LG), συνεργάστηκε με τον εμβληματικό καλλιτέχνη της pop art σκηνής και δημιουργό του λογοτύπου των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028, Steven Harrington, στην έκθεση “Steven Harrington X LG OLED: Stop to Smell the Flowers” στη Frieze New York 2025. Η έκθεση παρουσίασε τα έντονα και δυναμικά έργα του καλλιτέχνη στις πιο πρόσφατες και προηγμένες OLED τηλεοράσεις της LG, συμπεριλαμβανομένης και της διάφανης LG SIGNATURE OLED T, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία ψηφιακής τέχνης με έμπνευση από την Καλιφόρνια.

Ο Steven Harrington, γνωστός για τη ζωντανή και «ψυχεδελική» αισθητική του, επέλεξε την LG OLED ως τον «ψηφιακό του καμβά», επικαλούμενος την ικανότητα των τηλεοράσεων να αποδίδουν πιστά το καλλιτεχνικό του όραμα μέσω της εξαιρετικής χρωματικής τους απόδοσης και του καινοτόμου τους σχεδιασμού. Μαζί, δημιούργησαν μια παιχνιδιάρικη και φαντασμαγορική έκθεση που αναδεικνύει τόσο τη μοναδικότητα του έργου του καλλιτέχνη όσο και την τεχνολογική υπεροχή των OLED τηλεοράσεων της LG.

Στην έκθεση, οι επισκέπτες συνάντησαν τον Mello, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτήρες του Harrington, που ενσαρκώνει τη χαρά της καθημερινότητας και τη δημιουργικότητα. Ο Mello «ζωντάνεψε» μέσω της LG SIGNATURE OLED T – της διάφανης τηλεόρασης της LG και χαιρέτησε το κοινό μπροστά από ένα αδιάφανο λουλουδένιο φόντο. Καθώς προσκαλούσε το κοινό να πλησιάσει, τα λουλούδια εξαφανίζονταν και αποκαλύπτονταν η διάφανη οθόνη, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να βγάλουν φωτογραφία μαζί του, μια εμπειρία παρόμοια με την επαυξημένη πραγματικότητα (AR).

Με φόντο σε τόνους μαύρου και γκρι, οι οθόνες LG OLED ενίσχυσαν τη ζωντάνια των έργων του Harrington, παρουσιάζοντας χρώματα που κυριολεκτικά «αναδύονταν» από την οθόνη. Η έκθεση περιλάμβανε τα νέα μοντέλα LG OLED evo M5 και G5, καθώς και τις τηλεοράσεις LG StanbyME 2, προβάλλοντας τα πολύχρωμα έργα του καλλιτέχνη και τον Mello να κινείται ελεύθερα μέσα και έξω από τις οθόνες. Το μοντέλο LG OLED M5 διαθέτει προηγμένες ασύρματες δυνατότητες, προσφέροντας ένα περιβάλλον χωρίς καλώδια ενώ το μοντέλο LG OLED G5 ξεχωρίζει για την αυτοφωτιζόμενη τεχνολογία του, τις ζωντανές εικόνες και το απόλυτο μαύρο, που προσφέρει. Επιπλέον, το μοντέλο StanbyME 2,το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα, αποτελεί μία από τις πιο ευέλικτες lifestyle TVs της LG, καθώς προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς χώρους, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε βάση, ή στον τοίχο.

Ο Harrington δήλωσε «Αυτή η συνεργασία άνοιξε νέους ορίζοντες για την τέχνη μου, καθώς είχα την ευκαιρία να γίνω ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που εργάστηκαν με την OLED Transparent τηλεόραση της LG».

Η Kate Oh, Vice President Experiential Marketing της LG Electronics, δήλωσε: «Η LG OLED τηλεόραση αποτελεί τον απόλυτο ψηφιακό καμβά, προσφέροντας βαθύ μαύρο και μέγιστο ρεαλισμό με ακριβή χρωματική απεικόνιση. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με δημιουργούς όπως ο Steven Harrington, του οποίου το μοναδικό στιλ συμβαδίζει απόλυτα με τη φιλοσοφία της LG OLED: να εμπνέει την τέχνη και να ενώνει τους ανθρώπους μέσω καινοτόμων ψηφιακών εμπειριών».

Η LG OLED, αναγνωρισμένη από καλλιτέχνες παγκοσμίως ως ο απόλυτος ψηφιακός καμβάς, συνεχίζει να παντρεύει την τεχνολογία αιχμής με τη σύγχρονη τέχνη μέσω διαφόρων πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Η παρουσία στη Frieze σηματοδοτεί την πρώτη έκθεση της LG SIGNATURE OLED T στις ΗΠΑ, μετά την παρουσίασή της τον περασμένο Δεκέμβριο. Η συγκεκριμένη οθόνη προσφέρει εκπληκτικά γραφικά με απαράμιλλη ευκρίνεια, ενσωματώνεται άψογα σε κάθε περιβάλλον, και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον συνδυασμό τέχνης και τεχνολογίας. Μετά τη Frieze, η LG θα συνεργαστεί με τον ιταλικό οίκο design Kartell για να παρουσιάσει την OLED T στο κεντρικό κατάστημά του στη Νέα Υόρκη, βασιζόμενη στην επιτυχημένη συνεργασία τους στο CES 2025, όπου η διάφανη τηλεόραση της LG παρουσιάστηκε σε συνδυασμό με τα διάφανα έπιπλα Kartell.

Επιπλέον, η LG θα συνεργαστεί με τη Ayoung Kim, μία πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα της ψηφιακής τέχνης, που έχει λάβει το βραβείο LG Guggenheim Award, σε μια μελλοντική έκθεση στο Μουσείο Guggenheim.