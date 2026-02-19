Η Zalando, ο κορυφαίος ευρωπαϊκός online προορισμός μόδας, ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία της με τη πολύ-βραβευμένη ηθοποιό, παραγωγό και συγγραφέα Lily Collins, ως τη πρώτη διεθνή ambassador του brand. H εκθαμβωτική, παγκοσμίου φήμης ηθοποιός, ευρέως γνωστή για το μοναδικό της στιλ και τη βαθιά της σύνδεση με την Ευρώπη, φέρνει την επιρροή που χρειάζεται η Zalando για να εξελιχτεί περεταίρω σε κορυφαία πηγή στιλιστικής έμπνευσης.

Η συνεργασία βασίστηκε στο μότο της Zalando «Τι να φορέσω;», το οποίο η εταιρεία ακολουθεί πιστά από το 2024. Η Lily Collins έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτή τη φιλοσοφία, παρέχοντας προτάσεις στο αγοραστικό κοινό που αναζητά επιλογές για να εμπλουτίσει το στιλ του. Η Zalando με αυτόν τον τρόπο υπηρετεί τη δέσμευσή της να παρέχει αμέτρητες επιλογές σε περισσότερους από 53 εκατομμύρια καταναλωτές σε 27 αγορές, με στόχο την ενίσχυση του ενθουσιασμού και της αυτοπεποίθησης τους για τις επιλογές τους στη μόδα.

Η Lily Collins γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη παγκόσμια επιτυχία του Netflix «Emily in Paris» και τις υποψηφιότητες της για Χρυσή Σφαίρα, έχοντας ζήσει και εργαστεί σε όλη την Ευρώπη κατανοεί βαθιά το ευρωπαϊκό στιλ. Η εκφραστική της προσέγγιση στο ντύσιμο, συνδυάζοντας την υψηλή μόδα με καθημερινά looks, η αυθεντικότητά και η δυναμική της έκφραση αποτελούν αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της Zalando, καθιστώντας την ηθοποιό μια εξαιρετική στρατηγική επιλογή.

Ο James Rothwell, Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ της Zalando, δηλώνει: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Lily Collins ως τη πρώτη διεθνή Brand Ambassador της Zalando για το 2026. Η Lily αποπνέει αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα, έχοντας μια φυσική και ενστικτώδη σύνδεση με τη μόδα. Μέσω αυτής της συνεργασίας, επιδιώκουμε η καθημερινή προετοιμασία να γίνεται μια ενδυναμωτική στιγμή, με τη Zalando στον ρόλο του αξιόπιστου συμβούλου μόδας, στο πλαίσιο αυτής της προσωπικής ιεροτελεστίας. Από τα μικρά πράγματα που διαμορφώνουν την κάθε μας ημέρα, έως τα πιο μεγάλα ορόσημα της ζωής, η Zalando βρίσκεται δίπλα σας.»

Εκτός από την καριέρα της στην υποκριτική, η Lily Collins προάγει σταθερά την αυθεντικότητα και την αυτοέκφραση, όπως αποτυπώνεται και στο διεθνές μπεστ σέλερ της «Unfiltered». Οι ίδιες αξίες αποτελούν θεμέλιο λίθο της ταυτότητας της Zalando.

Η Lily Collins αναφέρει σχετικά: «Η μόδα για μένα ήταν πάντα κάτι παραπάνω από απλά ρούχα. Είναι ο τρόπος έκφρασής μου για το ποια είμαι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Η συνεργασία με τη Zalando αφορά ακριβώς αυτό, καθώς βασίζεται στην αιώνια καθημερινή ερώτηση «Τι να φορέσω;». Το ποια είμαι μέσα από το στιλ μου δεν αφορά μόνο τις στιγμές στο κόκκινο χαλί, αλλά και το να νιώθω ο εαυτός μου ακόμα και την πιο απλή μέρα. Ως η πρώτη global ambassador της Zalando, με ενθουσιάζει η ιδέα να αναδείξω την ατομικότητα και την αυτοπεποίθηση, γιορτάζοντας τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το προσωπικό στιλ εκφράζεται και παίρνει μορφή σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.»

Η συνεργασία ξεκινά με την κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, μία από τις δύο μεγάλες καμπάνιες που θα περιλαμβάνουν επιλεγμένα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Zalando.