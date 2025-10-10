Περισσότεροι από 500 συνεργάτες-επαγγελματίες κομμωτές έδωσαν το παρόν στο βιομηχανικό venue του Onassis Ready για να παρακολουθήσουν το πιο εντυπωσιακό event της χρονιάς που διοργάνωσε η L’Oréal Professionnel γύρω από το χρώμα και την βαφή Majirel. Μια γιορτή αφιερωμένη στην εμβληματική βαφή της μάρκας, η οποία επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο πιο ανανεωμένη από ποτέ για να γίνει το απόλυτο εργαλείο κάθε κομμωτή που θέλει να εξελίξει τις δεξιότητες του και να απογειώσει το βαφείο του.

Οι πιο καταξιωμένοι διεθνείς artists με εξειδίκευση στις χρωματικές μεταμορφώσεις

Στη σκηνή του Onassis Ready, η L’Oréal Professionnel υποδέχτηκε δύο από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς color artists:

Τον Pierrick Berringer, Global Color Ambassador της L’Oréal Professionnel, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους colorists της νέας γενιάς με ειδίκευση στις elegant πολυδιάστατες τεχνικές χρώματος και έντονη παρουσία σε fashion events και εκπαιδευτικά masterclasses σε όλο τον κόσμο.

Μαζί του στη σκηνή βρέθηκε και ο Claudio Pacheco, L’Oréal Professionnel International Artist, ένας από τους σημαντικότερους κομμωτές της Ευρώπης, γνωστός για τα εντυπωσιακά red carpet looks και τις συνεργασίες του με κορυφαία περιοδικά όπως Vogue, Elle και GQ. Δύο καταξιωμένοι hair artists που παρουσίασαν on stage τα δικά τους μυστικά και τεχνικές, αποκαλύπτοντας μοναδικές χρωματικές μεταμορφώσεις που ενθουσίασαν το κοινό.

Την βραδιά απογείωσε η Sophia Hilton, Business & Life Coach, η πιο επιδραστική hair artist του Ηνωμένου Βασιλείου και Ιδρύτρια του Not Another Salon & Not Another Academy, με πολλά διεθνή βραβεία, αλλά και πολυετή εμπειρία στις εκπαιδεύσεις, με μαθητές σε όλον τον κόσμο. Μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση, η Sophia Hilton μοιράστηκε με όλους τους συνεργάτες της μάρκας τη δική της συνταγή της επιτυχίας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της εξωστρέφειας και της παρουσίας στα social media, ως εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης κάθε κομμωτή.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν τα πάντα για τις νέες τάσεις για την σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας ’25 – ’26, μέσα από ένα αποκλειστικό βίντεο από την Κατερίνα Παπαποστόλου, Trend Forecaster & Style Editor του Harper’s Bazaar Greece.

Με χρωματικές μεταμορφώσεις που έκοψαν την ανάσα

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τους δύο Majirel Ambassadors & L’Oréal Pro Creators, Αγάπη Στυλίδου & Γκάρο Σεκερτζή, οι οποίοι παρουσίασαν τις δικές τους χρωματικές μεταμορφώσεις με λαμπερά hair looks, χρησιμοποιώντας τις νέες αποχρώσεις της βαφής και μοιράστηκαν με το κοινό, τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν τη Majirel.

Η εμβληματική βαφή της μάρκας φέρνει τη νέα εποχή στο χρώμα μέσα από την ανανεωμένη τεχνολογία της, αναβαθμίζοντας την εμπειρία βαφής μέσα στο κομμωτήριο, ενισχύοντας τις υπηρεσίες χρώματος και αναδεικνύοντας σε κάθε γυναίκα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές πασαρέλες που έχει διοργανώσει ποτέ η L’Oréal Professionnel. Περισσότερα από 20 μοντέλα παρέλασαν στη σκηνή αποκαλύπτοντας εντυπωσιακές χρωματικές δημιουργίες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευση για κάθε επαγγελματία κομμωτή.

Την επιμέλεια των χτενισμάτων ανέλαβε η καλλιτεχνική ομάδα της Haute Coiffure Francaise Hellas υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Σταμάτη Καραΐσκου.

Ραντεβού με το μέλλον της ομορφιάς

Την πασαρέλα ακολούθησε cocktail party σε ένα hi tech set– up που ταιριάζει απόλυτα με την ταυτότητα της μάρκας, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να βγάλουν φωτογραφίες με τα installations της Majirel και τον διαδραστικό καθρέπτη, διαλέγοντας τη δική τους αγαπημένη απόχρωση, σε ένα σκηνικό που θύμιζε ένα exclusive after fashion show.

Το παρόν έδωσαν celebrities & influencers που συνδέονται με τη μάρκα και τους L’Oréal Pro Artists που την εκπροσωπούν. Ανάμεσά τους η αγαπημένη παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά, η Εβελίνα Νικόλιζα και η Natasha Kay, ενώ και περισσότερες από 20 micro influencers βρέθηκαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και γνώρισαν από κοντά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη L’Oréal Professionnel μοναδική.

Η Έρη Ροδίτη, Brand Business Leader L’Oréal Professionnel, δήλωσε σχετικά «Για περισσότερα από 100 χρόνια, η L’Oréal Professionel οδηγεί τις εξελίξεις στον κλάδο της κομμωτικής, βρισκόμενη πάντα στο πλευρό των κομμωτών και εμπνέοντας τους γύρω από τις τελευταίες τεχνικές και τάσεις που κυριαρχούν για να απογειώσουν τις δεξιότητες τους. Το επαναλανσάρισμα της πιο εμβληματικής βαφής της μάρκας Majirel επισφραγίζεται με τη σημερινή γιορτή γύρω από το χρώμα και αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πώς η L’Oréal Professionel δεν επαναπαύεται, αλλά συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της κομμωτικής τέχνης και επηρεάζει τις εξελίξεις του αύριο».

Παράλληλα, η Λία Κουρούπη, Educational Manager L’Oréal Professionnel, ανέφερε σχετικά: «Οι δράσεις μας γυρίζουν πάντοτε γύρω από την εκπαίδευση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των συνεργατών μας, γεγονός που αποδεικνύεται και σήμερα σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά events που έχει διοργανώσει ποτέ η L’Oréal Professionel για το επαναλανσάρισμα της εμβληματικής βαφής της μάρκας Majirel, συσπειρώνοντας την κομμωτική κοινότητα. Στόχος μας ήταν και παραμένει πάντοτε να οδηγούμε τις εξελίξεις και να απογειώνουμε τη δημιουργικότητα και το ταλέντο όλων των επαγγελματιών κομμωτών».