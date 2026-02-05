Στην οικογένεια της L’Oréal Professionnel εντάσσεται ο κορυφαίος hair artist Βασίλης Διαμαντόπουλος, ως L’Oréal Pro Creator. Με δυναμική παρουσία και πολυετή πορεία στο χώρο της κομμωτικής, της μόδας και της εκπαίδευσης, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος παρείχε πάντοτε υπηρεσίες που απογείωναν το στυλ κάθε γυναίκας.

Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος υπηρετεί την κομμωτική τέχνη για παραπάνω από 25 χρόνια και έχει συνεργαστεί στενά με τους πιο εμβληματικούς σχεδιαστές μόδας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκίνησε την πορεία του στη δική του Σχολή Κομμωτικής, ενώ το 2011 ξεκίνησε το κομμωτήριο Vassilis P. Diamantopoulos Studio, το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα στην Κηφισιά. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη θέση του Creative Director του Κλάδου Κομμωτικής των Σχολών ΔΕΛΤΑ 360, με σκοπό να προσφέρει σε κάθε νέο κομμωτή όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει τις δεξιότητες του επαγγελματικά.

Η εμπειρία και το expertise του έρχονται σε απόλυτη αρμονία με τις αξίες της L’Oréal Professionnel. Γι’ αυτό και μέσα από το νέο του ρόλο θα συμβάλλει στην προβολή της, τόσο μέσα από εκπαιδευτικά γεγονότα, σε backstages στα μεγαλύτερα events μόδας, αλλά και μέσα από τη δημιουργία περιεχομένου, με εντυπωσιακές χρωματικές μεταμορφώσεις και συμβουλές, τόσο προς τους επαγγελματίες κομμωτές αλλά και τους καταναλωτές.

«Αισθάνομαι μεγάλη χαρά γι’ αυτή τη νέα συνεργασία με τη L’Oréal Professionnel, την ηγέτιδα επαγγελματική μάρκα που εκφράζει την καινοτομία και τη δημιουργία, αξιοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία σε όλα της τα προϊόντα. Ξεκινάμε ένα μοναδικό ταξίδι με οδηγό την ανάδειξη της γυναικείας δύναμης, της αυθεντικής ομορφιάς και της μοναδικότητάς της. Στόχος μου, μέσα από τη συνεργασία μου με τη L’Oréal Professionnel, είναι να εξερευνήσουμε τις διεθνείς τάσεις στα μαλλιά, να παρουσιάσουμε τους αμέτρητους συνδυασμούς του χρώματος και να αποτελέσουμε εφαλτήριο εξέλιξης και έμπνευσης για τους κομμωτές», δηλώνει μεταξύ άλλων ο Βασίλης Διαμαντόπουλος.

«Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος αποτελεί μια εξαιρετική προσθήκη στην ομάδα των L’Oréal Pro Creators. Με την εμπειρία του, θα συμβάλλει στην εξέλιξη της κομμωτικής τέχνης, μέσα από εξαιρετικές τεχνικές και νέες τάσεις που θα επιβεβαιώσουν για ακόμη μια φορά το σημαντικό ρόλο του κομμωτή, τόσο ως πηγή έμπνευσης για την κοινότητα, όσο και ως πολύτιμου συμβούλου που αναδεικνύει σε κάθε γυναίκα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της», δηλώνει η ομάδα της L’Oréal Professionnel.