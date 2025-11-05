Το One&Only Aesthesis υποδέχεται τη φετινή εορταστική περίοδο με μια σειρά μοναδικών εμπειριών που συνδυάζουν τη λάμψη των γιορτών με την αυθεντική φιλοξενία και την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια. Από τις 24 Νοεμβρίου 2025, το παραθαλάσσιο θέρετρο της Αθηναϊκής Ριβιέρας μεταμορφώνεται σε ένα φωτεινό σκηνικό εορταστικής μαγείας, προσκαλώντας τους επισκέπτες του να ζήσουν ξεχωριστές στιγμές γεμάτες ζεστασιά, συγκίνηση και αγάπη.

Η γιορτινή ατμόσφαιρα ξεκινά με τη φωταγώγηση του εντυπωσιακού Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στις 24 Νοεμβρίου, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη και ενθουσιασμό, σηματοδοτώντας την έναρξη του One&Only Aesthesis Christmas Market, ενός μαγικού χωριού από ξύλινα σπιτάκια που θα λειτουργεί έως και τις αρχές Ιανουαρίου, προσφέροντας χειροποίητα δώρα, designer δημιουργίες, εποχιακές λιχουδιές και αρώματα κανέλας και κάστανου. Για όσους αναζητούν πιο ήσυχες και προσωπικές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, το ειδικά διαμορφωμένο Christmas Chalet του resort, μέσα στο Christmas Market, αποτελεί ένα κομψό καταφύγιο, ιδανικό για γιορτινά δείπνα με την υπογραφή One&Only, ιδιωτικές γευσιγνωσίες ή απλώς για να απολαύσει κανείς τη ζεστασιά δίπλα στη φωτισμένη ακτή.

Το πρόγραμμα των ημερών απογειώνεται με εκδηλώσεις που συναρπάζουν, συνδυάζοντας κομψότητα, γεύση και διασκέδαση. Από το Festive Sweater Party στις 20 Δεκεμβρίου στο Manko Athens — γεμάτο χιούμορ, μουσική και signature cocktails, όπου οι επισκέπτες καλούνται να φορέσουν τα πιο «ασυνήθιστα» χριστουγεννιάτικα πουλόβερ τους — έως τις δραστηριότητες για τους μικρούς φιλοξενούμενους, το θέρετρο προσφέρει εμπειρίες για όλες τις ηλικίες. Για τους μικρούς και μεγάλους guests, ο Άγιος Βασίλης επισκέπτεται το resort κάθε Κυριακή στο Christmas Market, ενώ το Kids Chalet και το KidsOnly φιλοξενούν εργαστήρια μπισκότων και gingerbread, δημιουργία γραμμάτων προς τον Άγιο Βασίλη, καθώς και χριστουγεννιάτικα κάλαντα στις 30 Δεκεμβρίου — στιγμές δημιουργικότητας και χαράς που κάνουν κάθε παιδί να ζήσει την αληθινή μαγεία των γιορτών.

Και για τους λάτρεις της γαστρονομικής σκηνής, η εορταστική περίοδος στο One&Only Aesthesis χαρίζει μοναδικές γευστικές εμπειρίες που αφυπνίζουν όλες τις αισθήσεις, ενθουσιάζοντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Από τη γευσιγνωσία ελληνικών κρασιών στο επιμελημένο Journey Through Greek Wines, το Cheese Trolley με εκλεκτά τυριά από τις πιο φίνες fromageries της Ευρώπης στο ORA by Ettore Botrini και το Coffee & Chocolate Masterclass, μέχρι τις εκλεπτυσμένες βραδιές Champagne & Truffle στο Alelia, κάθε στιγμή είναι αφιερωμένη στην τέχνη της απόλαυσης. Παράλληλα, στο κομψό Alelia Bar, δίπλα στην επιβλητική σκάλα και τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που μας ταξιδεύει σε σκηνές διεθνούς πολυτέλειας, οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου μετατρέπονται σε Martini O’Clock. Οι επισκέπτες ανακαλύπτουν την τέχνη της δημιουργίας του απόλυτου martini, συνδυάζοντας κλασικές τεχνικές με σύγχρονη χροιά και απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα της εποχής στο έπακρο.

Η γαστρονομική εμπειρία συνεχίζεται και στις 24 Δεκεμβρίου με το The Ultimate Christmas Dinner στο ORA by Ettore Botrini, ένα εκλεπτυσμένο δείπνο με την υπογραφή του βραβευμένου με αστέρι Michelin Σεφ. Η δημιουργικότητα συναντά τη φινέτσα της μεσογειακής κουζίνας μέσα από το πνεύμα των Χριστουγέννων, συνοδευόμενο από εκλεκτά κρασιά σε δύο προτάσεις οινογευσίας. Ανήμερα των Χριστουγέννων, το Christmas Day Brunch, που έχει πλέον καθιερωθεί ως «γιορτινός θεσμός» της Ριβιέρας, προσκαλεί τους επισκέπτες να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης και γιορτινής διάθεσης με την οικογένεια και τους φίλους. Ένας πλούσιος μπουφές με εποχιακές γεύσεις και ζωντανή μουσική, με φόντο τη μαγευτική θέα στη θάλασσα και την πισίνα, συνθέτει το ιδανικό σκηνικό για ένα αξέχαστο χριστουγεννιάτικο μεσημέρι.

Με το βλέμμα στραμμένο στην πιο εορταστική βραδιά της χρονιάς, η παραμονή της Πρωτοχρονιάς γιορτάζεται με στιλ, κομψότητα και ένα εντυπωσιακό φινάλε στον ουρανό. Στις 31 Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο εντυπωσιακό New Year’s Eve Gala Dinner στο ORA by Ettore Botrini, με ένα μενού υψηλών προδιαγραφών και ένα ζεστό, glam σκηνικό· το New Year’s Eve Dinner στο Manko Athens με περουβιανό χαρακτήρα, signature πιάτα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα· ή το New Year’s Eve Party στο Agora Festive Hall, όπου πρωταγωνιστούν live DJ sets, χορός και μια νύχτα γεμάτη λάμψη και διασκέδαση, όπως μόνο το One&Only γνωρίζει να προσφέρει.

Την πρώτη ημέρα του νέου έτους, το New Year’s Day Champagne Brunch στο ORA by Ettore Botrini καλωσορίζει το 2026 με λαμπερή ατμόσφαιρα, ζωντανή μουσική, brunch classics, εκλεπτυσμένα γλυκά με γιορτινές πινελιές και live cooking stations, προσφέροντας μια εμπειρία γεμάτη γιορτινή διάθεση, με φόντο τη Ριβιέρα, ιδανικό σκηνικό για τις πρώτες φωτογραφίες της χρονιάς.

Η ευεξία και η ομορφιά έχουν την τιμητική τους και αυτή τη σεζόν, με το Guerlain Spa να υποδέχεται τους επισκέπτες με exclusive θεραπείες, όπως το Festive Glow Package για το απόλυτο γιορτινό transformation και μια αψεγάδιαστη επιδερμίδα, το Imperial Body Sculpt, το Ultimate Black Orchid Age Reverse Facial και το Romantic Getaway, μεταξύ άλλων. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ειδικά Guerlain Make-Up Sessions για τις πιο λαμπερές εορταστικές εμφανίσεις, καθώς και με θεραπείες για νύχια και μαλλιά. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν επιλεγμένα προϊόντα Guerlain, διαθέσιμα αποκλειστικά στο spa του resort — όπως η σειρά αρωμάτων L’Art & la Matière — ολοκληρώνοντας έτσι μια εμπειρία γιορτινής απόλαυσης για το σώμα, το πνεύμα και τις αισθήσεις. Μια πολυτελής εμπειρία ευεξίας ή μια ξεχωριστή πρόταση δώρου.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, οι guests του resort μπορούν να απολαύσουν ένα αναζωογονητικό πρόγραμμα fitness, επιμελημένο από το Club One. Το Winter Glow Pilates συνδυάζει ήπιες κινήσεις με jazz–Christmas ρυθμούς, προσφέροντας μια ανάλαφρη αίσθηση ευεξίας και αρμονίας. Για όσους αναζητούν περισσότερη ένταση, τα sessions υψηλής ενέργειας σε μικρές ομάδες δίνουν ζωντάνια στη μέρα, ενώ τα ειδικά προγράμματα stretching προσκαλούν σε στιγμές χαλάρωσης και ευελιξίας. Και για τους λάτρεις του αθλητικού πνεύματος, οι seasonal δραστηριότητες τένις και το 5K run με σκούφους του Άγιου Βασίλη στους πλούσιους κήπους του resort, μετατρέπουν τη γιορτινή περίοδο σε μια εμπειρία γεμάτη κίνηση και χαμόγελα.

Εκεί όπου η πόλη συναντά τη θάλασσα, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το resort μεταμορφώνεται σε γιορτινό στολίδι, και η διαμονή αποκτά τον δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα στα υπέρκομψα δωμάτια, bungalows, σουίτες, βίλες και Private Homes του One&Only Aesthesis, συνδυάζοντας πολυτέλεια, πλούσια φύση και ζεστασιά. Με το πακέτο διαμονής Athenian Festive Retreat, οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε στις χριστουγεννιάτικες εμπειρίες του resort, μαζί με bespoke amenities, ζώντας τη δική τους προσωπική ιστορία με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Και γιατί οι γιορτές είναι πιο όμορφες όταν τις μοιράζεσαι, τα Festive Gift Vouchers αποτελούν τον πιο εκλεπτυσμένο τρόπο να προσφέρετε σε φίλους και οικογένεια μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, θεραπείες ευεξίας ή μια αξέχαστη διαμονή στο One&Only Aesthesis. Εκεί όπου κάθε στιγμή, σχεδιασμένη με φροντίδα, μετατρέπεται σε εμπειρία που μένει για πάντα.

