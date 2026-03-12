Η mat fashion, με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά της plus size μόδας , ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με την adidas, ένα από τα πιο εμβληματικά brands παγκοσμίως, φέρνοντας δυναμικά το αυθεντικό athleisure style στον κόσμο της μόδας χωρίς αποκλεισμούς.

Η συνεργασία ξεκίνησε ήδη δυναμικά μέσα από το online κανάλι της εταιρείας, shop.matfashion.com/el/, προσφέροντας στο κοινό πρόσβαση σε επιλεγμένα plus size κομμάτια adidas. Το επόμενο διάστημα, η συλλογή αναμένεται να επεκταθεί και στα φυσικά καταστήματα της mat fashion μέσα από ειδικά pop-up concepts, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τις καταναλώτριες.

Η νέα αυτή σύμπραξη ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένο, υψηλής ποιότητας sportswear σε μεγάλα μεγέθη. Συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία και το performance design της adidas με την τεχνογνωσία της mat fashion στην plus size αγορά, η συλλογή περιλαμβάνει ολοκληρωμένες προτάσεις, apparel, sneakers και αξεσουάρ, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου urban και sporty lifestyle.

“Η συνεργασία μας με την adidas αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη mat fashion. Επενδύουμε διαχρονικά στη δημιουργία συνεργασιών που απευθύνονται σε πραγματικά σώματα, τοποθετώντας τη συμπερίληψη στο επίκεντρο της εμπορικής μας στρατηγικής”, σημειώνει ο Λεωνίδας Μονέδας, CEO της mat fashion. “Η ένταξη του κορυφαίου αθλητικού brand στο δίκτυό μας επιβεβαιώνει τη στόχευσή μας σε αγορές υψηλών απαιτήσεων και υπογραμμίζει την κοινή μας πεποίθηση ότι η μόδα, η άνεση και η κίνηση ανήκουν σε όλες τις γυναίκες. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για διεθνή ανάπτυξη και συμπεριληπτική μόδα, συνεργαζόμενοι με brands που μοιράζονται το ίδιο όραμα”.