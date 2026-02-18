Μια χαλαρή αλλά ξεχωριστή βραδιά πέρασε η Μιμή Ντενίση πριν από λίγες ημέρες, επιλέγοντας για τη συνάντησή της με φίλους το εμβληματικό Varoulko Seaside στο Μικρολίμανο. Η αγαπημένη ηθοποιός απόλαυσε ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα, σε ένα σκηνικό που συνδυάζει διακριτική πολυτέλεια, γαστρονομική αρτιότητα και ανεμπόδιστη θέα.

Ο σεφ Λευτέρης Λαζάρου, ο άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες αναδεικνύει δημιουργικά τους θησαυρούς της ελληνικής θάλασσας, βρισκόταν στο εστιατόριο και φρόντισε προσωπικά την παρέα της, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του για τη ζεστή φιλοξενία και την αφοσίωση στη λεπτομέρεια. Στο Varoulko Seaside, η ελληνική γαστρονομική παράδοση συναντά τη σύγχρονη δημιουργικότητα, με πιάτα που τιμούν την ποιότητα της πρώτης ύλης και αναδεικνύουν τον θαλασσινό χαρακτήρα της κουζίνας.