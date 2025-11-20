Η M&S Food αποκαλύπτει τις χριστουγεννιάτικες επιλογές της για το 2025

Η M&S Food παρουσιάζει τη φετινή χριστουγεννιάτικη συλλογή της, μια ολοκληρωμένη σειρά γλυκών, αλμυρών και δώρων που δημιουργήθηκαν για να γεμίσουν τις γιορτές με ποιότητα, γεύση και ζεστασιά. Η νέα συλλογή περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από σοκολάτες, μπισκότα και γλυκές λιχουδιές, όπως βουτυρένια shortbread, premium σοκολατένιες δημιουργίες, peppermint γεύσεις και συλλεκτικά προϊόντα σε εορταστικές συσκευασίες.

Ο αγαπημένος Percy Pig επιστρέφει σε χριστουγεννιάτικη εκδοχή, με νέα γιορτινά προϊόντα που προσφέρονται ως μικρές, χαρούμενες εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες.

Η συλλογή δώρων της M&S Food ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερες, συλλεκτικές συσκευασίες της, όπως φωτιζόμενα tins, μεταλλικά κουτιά με μπισκότα, θεματικά gingerbread και εντυπωσιακά δώρα που συνδυάζουν γεύση και πρωτοτυπία.

Παράλληλα, η M&S παρουσιάζει μια σειρά από DIY προϊόντα, όπως gingerbread houses και διακοσμητικά kits, τα οποία προσφέρουν δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές για όλη την οικογένεια κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Για τους λάτρεις των αλμυρών γεύσεων, η χριστουγεννιάτικη σειρά περιλαμβάνει crisps σε γιορτινές γεύσεις, savoury shortbreads, gourmet snack mixes και chutneys, σχεδιασμένα για να συνοδεύσουν γιορτινά τραπέζια, gatherings και ειδικές περιστάσεις.

Με μια συλλογή που συνδυάζει την υψηλή ποιότητα της M&S, τη γιορτινή φαντασία και το ζεστό πνεύμα των Χριστουγέννων, η M&S Food φέρνει στο σπίτι γεύσεις που δημιουργούν χαρά και αναμνήσεις. Από καθημερινές λιχουδιές μέχρι εντυπωσιακά δώρα, η σειρά Christmas 2025 προσφέρει επιλογές για κάθε γούστο, ηλικία και στιγμή των γιορτών.

Θα τα βρείτε διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα και στο site της M&S.

