Η M&S παρουσιάζει το ανανεωμένο της κατάστημα στην Κέρκυρα

Η Marks & Spencer γιορτάζει την ολοκλήρωση της πλήρους ανακαίνισης του καταστήματός της στην Κέρκυρα, φέρνοντας αέρα φρεσκάδας και μοντέρνας αισθητικής στο αριστροκρατικό νησί του Ιονίου.

Με νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, το κατάστημα διαθέτει:

Νέο σχέδιο φωτισμού με σύγχρονα LED σε όλους τους ορόφους

Ενσωμάτωση LED οθονών και ανανεωμένα ταμεία

Νέα, φωτιζόμενη εσωτερική σήμανση και σύγχρονα διαφημιστικά υλικά

Πλήρης ανανέωση περιμετρικού και επιδαπέδιου εξοπλισμό σε όλα τα τμήματα

Καινούριες βιτρίνες με μοντέρνα mannequins που αναδεικνύουν τις τελευταίες συλλογές

Η εμπειρία αγορών στην Κέρκυρα γίνεται πιο απολαυστική από ποτέ, με ένα περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα κομψό, λειτουργικό και εμπνευσμένο από τις σύγχρονες τάσεις.

Με αφορμή την ανακαίνιση, ο Αλέξανδρος Τσάμης, Retail & Marketing Manager της Marks & Spencer στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Η Κέρκυρα φιλοξενεί πλέον ένα από τα πιο όμορφα και σύγχρονα καταστήματά μας. Η πλήρης μεταμόρφωση του χώρου αποτυπώνει τη νέα εποχή της M&S και τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε μια εμπειρία shopping που ξεπερνά τις προσδοκίες. Είμαστε περήφανοι για το αποτέλεσμα – και συνεχίζουμε δυναμικά, με νέες ανανεώσεις που έρχονται σύντομα και θα κάνουν την εμπειρία M&S στην Ελλάδα ακόμη πιο συναρπαστική.»

Η Marks & Spencer συνεχίζει έτσι τη στρατηγική της ανανέωσης, φέρνοντας νέα ενέργεια στα καταστήματά της και ενισχύοντας τη σχέση της με το ελληνικό κοινό.

Η Κέρκυρα υποδέχεται πλέον ένα κατάστημα M&S που συνδυάζει την άνεση και την αισθητική με την καινοτομία και την τεχνολογία, προσφέροντας στους πελάτες μια μοναδική αγοραστική εμπειρία.

Την επικοινωνία του brand στην Ελλάδα έχει αναλάβει η Ginger Communications.

