Για το σπίτι έχουν γραφτεί αμέτρητα τραγούδια, γιατί εκεί γεννιούνται ιστορίες, ζούμε μοναδικές στιγμές και φιλοξενούνται άπειρα συναισθήματα. Είναι ο τόπος που μας υποδέχεται στο τέλος κάθε ημέρας, το καταφύγιο που γεμίζει με τις αναμνήσεις μας, ο προορισμός στον οποίο πάντα επιστρέφουμε.

Η Praktiker Hellas είναι ο απόλυτος προορισμός για να δημιουργήσει κανείς το σπίτι του και πλέον έχει το δικό της τραγούδι γι’ αυτό! Ένα τραγούδι που θα παίζει on repeat στις καρδιές του κόσμου, εμπνέοντας τον να φτιάξει τον χώρο του όπως ακριβώς τον έχει φανταστεί και να γιορτάζει κάθε στιγμή σ’ αυτόν. Είναι μια επιτυχία, εξαιρετικά αφιερωμένη στο δικό σου το σπίτι.

Στο τηλεοπτικό σποτ, η καθημερινότητα συναντά τη μουσική, μετατρέποντας μια απλή ερώτηση σε μια θεατρική ξενάγηση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μέσα από στίχους γεμάτους ρυθμό και χαμόγελο, η πρωταγωνίστρια παρουσιάζει όλα τα προϊόντα που έχει βρει στην Praktiker, αποδεικνύοντας ότι όταν θέλεις να φτιάξεις «το δικό σου το σπίτι» μπορείς να βρεις τα πάντα σε ένα κατάστημα Praktiker.

Με 17 φυσικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, το praktiker.gr και το τηλεφωνικό κέντρο, η Praktiker προσφέρει όσα χρειάζεται ένα σπίτι – και ακόμη περισσότερα. Με μια επίσκεψη στα καταστήματα, μπορεί κανείς να βρει εύκολα και γρήγορα τα πάντα για το σπίτι: από έπιπλα, διακόσμηση, φωτισμό, λευκά είδη και οικιακό εξοπλισμό έως εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης και εγκατάστασης, επέκταση εγγύησης για την ασφάλεια των αγαπημένων προϊόντων καθώς και ευέλικτους τρόπους πληρωμής- με πιστωτική κάρτα, έως 60 άτοκες δόσεις ή το πρόγραμμα Δ-Όση θέλεις για να επιλέξει ο καθένας τις δόσεις που επιθυμεί, η Praktiker είναι πάντα δίπλα σου για να κάνει το σπίτι σου πιο όμορφο & λειτουργικό.

Με το μήνυμα “Εξαιρετικά αφιερωμένο στο δικό σας το σπίτι”, η νέα καμπάνια μάς θυμίζει ότι το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος – είναι η σκηνή της ζωής μας. Η Praktiker προσφέρει όλα τα προϊόντα που θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε το σπίτι μας όπως το έχουμε ονειρευτεί, κάνοντας κάθε χώρο μοναδικό.

Απολαύστε την καμπάνια εδώ.