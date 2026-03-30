Την Τρίτη 17 Μαρτίου, η Safilo Hellas διοργάνωσε ένα ξεχωριστό all-day Press Day στα κεντρικά γραφεία της, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 μέσα από μια εμπειρία αφιερωμένη στη μόδα, την αισθητική και τη δημιουργική έκφραση.

Εκπρόσωποι από τον χώρο της μόδας, των media και των social media παρευρέθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δημιουργώντας μια ζωντανή και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα, όπου το στυλ είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τις νέες συλλογές γυαλιών ηλίου και οράσεως από μερικά από τα πιο εμβληματικά brands του portfolio της Safilo, όπως Carrera, Polaroid Eyewear, BOSS, Carolina Herrera, Dsquared2, Etro, HUGO, Eyewear by David Beckham, Victoria Beckham, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, Moschino και Tommy Hilfiger.

Σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε κομψότητα και fashion αισθητική, οι επισκέπτες δοκίμασαν τα νέα σχέδια, φωτογραφήθηκαν, αντάλλαξαν εντυπώσεις και απόλαυσαν δροσερά ποτά και επιλεγμένα finger foods, ενώ εξερευνούσαν τις τάσεις της νέας σεζόν μέσα από το δημιουργικό σύμπαν των brands.

Παράλληλα, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα interactive floral workshop και να συνθέσουν την δική τους ανθοδέσμη υπό την καθοδήγηση florist expert.

Μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα λουλουδιών, εμπνευσμένη από τα brands Marc Jacobs, Tommy Hilfiger και Carolina Herrera, κάθε σύνθεση αποτύπωνε την αισθητική και την ταυτότητα κάθε οίκου, μεταφέροντας με δημιουργικό τρόπο το ξεχωριστό τους ύφος σε μια πιο βιωματική εμπειρία.

Το Press Day της Safilo παρουσίασε τον μαγευτικό κόσμο των γυαλιών, μετατρέποντάς τον σε μια ολοκληρωμένη fashion εμπειρία, προσκαλώντας τους καλεσμένους να συνδεθούν ουσιαστικά με τα brands, να αντλήσουν έμπνευση και να ανακαλύψουν τις τάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν τη νέα σεζόν.