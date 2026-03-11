Η NUXE παρουσίασε την ανανεωμένη σειρά Merveillance Lift σε ένα ιδιαίτερο event στο Abi Rouge Athens

Η NUXE παρουσίασε την ανανεωμένη σειρά Merveillance Lift σε ένα ιδιαίτερο event στο Abi Rouge Athens

Την Τρίτη 3 Μαρτίου η NUXE παρουσίασε σε εκλεκτούς καλεσμένους την ολοκληρωμένη σειρά Merveillance LIFT σε ένα event όπου η κομψότητα και η φινέτσα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ένα κάλεσμα βασισμένο στην μοναδική ταυτότητα και την διαχρονική γοητεία της NUXΕ, καθώς και στην ανανεωμένη εικόνα της.

Η Μerveillance LIFT, η ρουτίνα διόρθωσης ρυτίδων & σύσφιξης, εμπλουτίζεται με δύο νέα προϊόντα που απαντούν στους γρήγορους ρυθμούς της συγχρόνης γυναίκας:

T ην dual action , Ε xceptional κρέμα ημέρας & νύχτας που προσφέρει λάμψη και σφρυγιλότητα.

Το μοναδικό 3 σε 1, Eye Lighter Serum για άμεσα φωτεινό, λείο και χωρίς μαύρους κύκλους βλέμμα.

Ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με έντονες αποχρώσεις του κόκκινου, λαμπερές μεταλλικές λεπτομέρειες και μοναδικές ανθοσυνθέσεις, δημιουργώντας μια immersive εμπειρία αισθητικής και ομορφιάς. Κάθε προϊόν της σειράς παρουσιάστηκε μέσα από curated displays, σαν μικρό έργο τέχνης, προσκαλώντας τους καλεσμένους να τα ανακαλύψουν, να τα δοκιμάσουν και να ζήσουν την απολαυστική εμπειρία περιποίησης και λάμψης της NUXE.

Oικοδέσποινες της ημέρας η Ελίνα Βεκρή, Group Brand Manager της INNOVIS PHARMA & η Τζέννυ Παπαργυριάδου, Brand Manager της NUXE, ενημέρωσαν τις καλεσμένες σχετικά με την τεχνολογία και τις συνθέσεις τις σειράς Merveillance Lift αλλά και για το πόσο σημαντικό είναι να απολαμβάνουμε την προσωπική μας φροντίδα.

Η βραδιά κύλησε σε χαλαρή και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς, αισθήσεων και αισθητικής.

Τα προϊόντα NUXE διανέμονται στην ελληνική αγορά από την εταιρία INNOVIS PHARMA και διατίθονται στα συνεργαζόμενα φαρμακεία και καταστήματα HONDOS CENTER.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν προσωπικότητες, δημοσιογράφοι και social influencers. Μεταξύ τους παρευρέθηκαν οι: Υπαπαντή Βασίλα, Darya Osho, Xenia Tsirkova, Μαρία Αντωνά, Νικόλ Δεσποτοπούλου, Μάγια Λεμονά, Μαλβίνα Παυλοπούλου, Λεάννα Μάρκογλου, Σουζάνα Κεγγίτση, Όλγα Ντάλλα, Αθηνά Μουρκούση, Φωτεινή Πετρογιάννη, Νικολέττα Ράλλη, Κέισι Μίζιου, Μαρία Αγάπη Ξυπολιά, Ελένη Ντόκου, Χρυσάνθη Κουρούπη, Mαρία Λεμονιά, Διονυσία Καλαποθαράκου, Μυρτώ Αντωνοπούλου κ.α.