Η Nuxe παρουσίασε την νέα σειρά ZINC POWER, σε Influencers & Media, σε ένα super fresh event!

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ,η εταιρία NUXE, με αφορμή το λανσάρισμα της νέας σειράς ZINC POWER, υποδέχτηκε στο Peggy Sue Athens, σε ένα απόλυτα φρέσκο & διασκεδαστικό κάλεσμα, ανθρώπους των media, αλλά και Influencers.

Η ευχάριστη ατμόσφαιρα, το super νεανικό set up & τα λαχταριστά finger foods, σε συνδυασμό με τον όμορφο minimal χώρο του Peggy Sue, προσέφεραν στους καλεσμένους μια απολαυστική εμπειρία.

H νέα σειρά ZINC POWER, αποτελεί καινοτομία κατά της λιπαρής επιδερμίδας και των ατελειών, με προϊόντα που αλλάζουν το παιχνίδι και φέρνουν στο επίκεντρο την αισθησιακή εμπειρία και την καλλυντική ευχαρίστηση, που πάντα πρεσβεύει η NUXE, και στην κατηγορία της ακμής. H σειρά αποτελείται από 4 προϊόντα, ένα gel καθαρισμού, μια στυπτική λοσιόν, ένα serum & μια ενυδατική κρέμα, και έχουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα χάρη στα 2 βασικά ενεργά συστατικά τους, τον Ψευδάργυρο (PCA) και το εκχύλισμα Lychee.

Oικοδέσποινες της ημέρας, η Business Unit Director της Innovis Pharma, Χριστίνα Κοράλη, η Group Brand Manager στην κατηγορία των Cosmetics, Ελίνα Βεκρή & η Brand Manager της NUXE, Τζέννυ Παπαργυριάδου, οι οποίες ενημέρωσαν τους καλεσμένους για το νέο λανσάρισμα με μια ενδιαφέρουσα αναλυτική παρουσίαση.

Τα προϊόντα NUXE διανέμονται στην ελληνική αγορά από την εταιρία INNOVIS PHARMA και διατίθενται στα συνεργαζόμενα φαρμακεία και καταστήματα HONDOS CENTER.

Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν προσωπικότητες, δημοσιογράφοι και social media influencers. Μεταξύ άλλων έδωσαν το παρόν οι Κέισι Μίζιου, Μαρία Αγάπη Ξυπολία, Μάγια Λεμονά, Μαλβίνα Παυλοπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου, Θεοδώρα Χάρτσα, Άνδρεα Χριστοδούλου, Χριστίνα Κανελλοπούλου, Υπαπαντή Βασίλα, Darya Osho, Γεωργία Μεσαρίτη Λεάννα Μάρκογλου, Ιωάννα Σπανού, Γιώργος Γιαννιούλιας, Μαριλένα Σαμαδά, Ελεάννα Μανώλη, Eυτυχία Λαζάρου, Άννα Μαρία Σουπιώνη, Έλενα Πάληου, Σοφία Σιδηροπούλου κ.α.