Το διαχρονικό brand Αρκάδι, που είναι συνώνυμο της φυσικής και αγνής φροντίδας και έχει σημειώσει δυναμική είσοδο στην κατηγορία του homecare τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει νέα σειρά βρεφικής περιποίησης, επεκτείνοντας έτσι την προϊοντική γκάμα της Παπουτσάνης, της κορυφαίας ελληνικής βιομηχανίας και ενός εκ των μεγαλύτερων παραγωγών σαπώνων και υγρών καλλυντικών της Ευρώπης.

Με ιστορία 80 ετών, μακρόχρονη εμπειρία στα βρεφικά προϊόντα και αξιοποιώντας σταθερά τη δύναμη της ελιάς, το Αρκάδι ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο, εστιάζοντας στην ευαίσθητη και απαιτητική κατηγορία της βρεφικής περιποίησης.

Με κεντρικό μήνυμα «Φυσική φροντίδα από το πρώτο άγγιγμα», το Αρκάδι λανσάρει 4 νέα προϊόντα καθημερινής περιποίησης στις κατηγορίες βρεφικά αφρόλουτρα/σαμπουάν και κρέμες. Συγκεκριμένα, η νέα σειρά Αρκάδι Baby care περιλαμβάνει δύο βρεφικά σαμπουάν & αφρόλουτρα -με βιολογικό εκχύλισμα ελιάς & αλόης και με βιολογικό εκχύλισμα ελιάς & χαμομηλιού-, βρεφική ενυδατική κρέμα σώματος και βρεφική προστατευτική κρέμα συγκάματος.

Τα προϊόντα περιέχουν συστατικά φυσικής προέλευσης, με vegan συνθέσεις φιλικές με το μικροβίωμα και σχεδιασμένες να σέβονται και να προστατεύουν το ευαίσθητο βρεφικό δέρμα από την πρώτη μέρα. Επιπλέον, όλοι οι κωδικοί είναι παιδιατρικά και δερματολογικά ελεγμένοι και κατάλληλοι για καθημερινή χρήση. Σε κλινική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε νεογνά, με επίβλεψη γονέων και ιατρική επίβλεψη παιδιάτρου-νεογνολόγου, το 100% των γονέων δήλωσε ότι θα αντικαθιστούσε τα προϊόντα που χρησιμοποιεί με τη σειρά Αρκάδι Baby.

Τη νέα σειρά βρεφικής περιποίησης συμπληρώνει η πετυχημένη σειρά βρεφικής καθαριότητας Aρκάδι Baby με ηγετικά προϊόντα στην κατηγορία των απορρυπαντικών.

Η κ. Βανέσσα Ζορμπά, Group Brand Manager της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ σχολιάζει: «Η είσοδος του brand Αρκάδι στη βρεφική περιποίηση σηματοδοτεί μια φυσική εξέλιξη και ένα στρατηγικά μελετημένο επόμενο βήμα. Με οδηγό τη μακρόχρονη τεχνογνωσία μας στην ανάπτυξη βρεφικών προϊόντων, επενδύουμε σε φυσικές και ποιοτικές συνθέσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξιόπιστων και ποιοτικών προτάσεων φροντίδας, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους καταναλωτές εδώ και δεκαετίες».