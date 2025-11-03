Η Paul & Shark εγκαινιάζει το πρώτο της pop-up store στην Κηφισιά, στην οδό Κυριαζή 30, φέρνοντας την αυθεντική ιταλική φινέτσα και το διαχρονικό της στυλ στην καρδιά των βορείων προαστίων.
Η Paul & Shark είναι ένα ιταλικό luxury brand ένδυσης, γεννημένο από το βαθύ πάθος για τη θάλασσα. Η φιλοσοφία της βασίζεται στο “Sense of Journey” — ένα ταξίδι ανακάλυψης και εξερεύνησης — που εκφράζει την αρμονική ένωση της σύγχρονης δεξιοτεχνίας με την τεχνολογική καινοτομία, δημιουργώντας την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην κληρονομιά και τον διαχρονικό σχεδιασμό.
Στο νέο pop-up store, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν από κοντά τη νέα συλλογή του οίκου — ρούχα και αξεσουάρ που ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα και τον διαχρονικό σχεδιασμό. Το εμβληματικό λογότυπο με τον καρχαρία, σήμα κατατεθέν της Paul & Shark, αποτυπώνει τη δυναμική και αυθεντική ταυτότητα του brand, συνδυάζοντας τη ναυτική παράδοση με τη σύγχρονη πολυτέλεια.
Η νέα pop-up boutique αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της Paul & Shark στην Ελλάδα, με τον Όμιλο LH Group – Παπαϊωάννου ως αποκλειστικό εκπρόσωπο του brand σε Ελλάδα και Κύπρο. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη θέση της Paul & Shark στην ελληνική αγορά, προσφέροντας στους πελάτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολυτελούς μόδας σε μία από τις πιο κομψές γειτονιές της Αθήνας.
Διεύθυνση: Κυριαζή 30, Κηφισιά, 145 62
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply