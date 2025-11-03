Η Paul & Shark εγκαινιάζει το πρώτο της pop-up store στην Κηφισιά, στην οδό Κυριαζή 30, φέρνοντας την αυθεντική ιταλική φινέτσα και το διαχρονικό της στυλ στην καρδιά των βορείων προαστίων.

Η Paul & Shark είναι ένα ιταλικό luxury brand ένδυσης, γεννημένο από το βαθύ πάθος για τη θάλασσα. Η φιλοσοφία της βασίζεται στο “Sense of Journey” — ένα ταξίδι ανακάλυψης και εξερεύνησης — που εκφράζει την αρμονική ένωση της σύγχρονης δεξιοτεχνίας με την τεχνολογική καινοτομία, δημιουργώντας την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην κληρονομιά και τον διαχρονικό σχεδιασμό.

Στο νέο pop-up store, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν από κοντά τη νέα συλλογή του οίκου — ρούχα και αξεσουάρ που ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα και τον διαχρονικό σχεδιασμό. Το εμβληματικό λογότυπο με τον καρχαρία, σήμα κατατεθέν της Paul & Shark, αποτυπώνει τη δυναμική και αυθεντική ταυτότητα του brand, συνδυάζοντας τη ναυτική παράδοση με τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Η νέα pop-up boutique αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της Paul & Shark στην Ελλάδα, με τον Όμιλο LH Group – Παπαϊωάννου ως αποκλειστικό εκπρόσωπο του brand σε Ελλάδα και Κύπρο. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη θέση της Paul & Shark στην ελληνική αγορά, προσφέροντας στους πελάτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολυτελούς μόδας σε μία από τις πιο κομψές γειτονιές της Αθήνας.

Διεύθυνση: Κυριαζή 30, Κηφισιά, 145 62