Ανακαλύψτε spooky λιχουδιές, γλυκές εκπλήξεις και αλμυρά snacks που θα “στοιχειώσουν” τις φετινές σας γιορτές!
Φέτος το Halloween, τα M&S Food μεταμορφώνονται σε έναν παράδεισο για όσους αγαπούν τις…γευστικές εκπλήξεις! Από ανατριχιαστικά μπισκότα μέχρι λαχταριστά snacks και πρωτότυπα γλυκίσματα, η νέα Halloween συλλογή των M&S υπόσχεται να γεμίσει κάθε πάρτι, ταινιοβραδιά ή trick-or-treat στιγμή με απόλαυση και φαντασία.
Είτε ετοιμάζετε μια οικογενειακή συγκέντρωση, είτε μια βραδιά με φίλους, τα Halloween προϊόντα M&S είναι η πιο διασκεδαστική – και νόστιμη – επιλογή της σεζόν.
Τα πιο απολαυστικά προϊόντα της συλλογής
Light Up Pumpkin Cookie Tin – 11.99€
Ένα ξεχωριστό δώρο ή centerpiece! Η μεταλλική κολοκύθα φωτίζεται απαλά και είναι γεμάτη με βουτυρένια μπισκότα σε σχήματα νυχτερίδων, κολοκύθας και φαντασμάτων. Ιδανική για το Halloween τραπέζι ή για δώρο.
Hallow-Scream Munch – 5.99€
Μια απολαυστική μίξη από σοκολατένιες μπαλίτσες, αλμυρά pretzels, jelly beans και κομμάτια brownie – ένας γλυκοαλμυρός εθισμός που δεν θα μπορείτε να σταματήσετε.
Made Without Dairy Munch – 4.99€
Για τους λάτρεις των vegan απολαύσεων! Συνδυάζει τραγανή καραμελωμένη σοκολάτα, σταφίδες, ριζογκοφρέτες και vegan marshmallows – 100% χωρίς γαλακτοκομικά, 100% πεντανόστιμο.
Halloween Wicked Pickled Worms – 2.99€
Πατατοειδή “σκουληκάκια” με γεύση τουρσί και ροζ χρώμα – το πιο παιχνιδιάρικο αλμυρό snack της χρονιάς. Ιδανικό για πάρτι ή για να συνοδεύσετε spooky cocktails.
Halloween Cheesy Bat Fangs – 2.99€
Τραγανά, πλούσια σε γεύση και γεμάτα τυρένιο άρωμα. Οι “νυχτερίδες” αυτές θα εξαφανιστούν από το τραπέζι πριν προλάβετε να πείτε boo.
Percy Pig™ Spooky Edition – 3,59€
Ο Percy φόρεσε τη στολή του. Τα κλασικά Percy Pig γλυκά με φυσικό χυμό φρούτων και χωρίς τεχνητά χρώματα, τώρα σε spooky εκδοχή.
Halloween Creepy Peepers – 5.99€
Σοκολατένιες “ματιές” που δεν θα περάσουν απαρατήρητες – μπαλίτσες γάλακτος σοκολάτας τυλιγμένες σε foil-περιτύλιγμα με σχέδιο ματιού.
Halloween Freshly Dug Sweet Bags – 4.99€
Μικρές σακούλες γεμάτες φρουτένια gummies σε σχήμα οστών, καρδιών και κρανίων. Τέλειες για το trick-or-treat των μικρών μας φίλων.
Πέρα από τις απολαυστικές λιχουδιές, τα καταστήματα M&S Food προσφέρουν και μια υπέροχη συλλογή Halloween διακοσμητικών για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα στο σπίτι ή στο πάρτι σας. Από γιρλάντες, επιτοίχιες διακοσμήσεις και κρεμαστά φαντάσματα, μέχρι χαριτωμένες σακούλες για trick-or-treat, σετ για σκαλίσματα κολοκύθας και σοκολατένιες λιχουδιές σε εορταστικές συσκευασίες, η φετινή συλλογή M&S έχει ό,τι χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε κάθε γωνιά σε μια γιορτινή Halloween σκηνή.
Τα προϊόντα Halloween M&S Food είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Marks & Spencer Food (Ερμού 33-35 και Λεωφόρος Βουλιαγμένης 85) και online στο marksandspencerfood.gr
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
