Η πιο γευστική πλευρά του Halloween έφτασε στα Marks & Spencer!

Η πιο γευστική πλευρά του Halloween έφτασε στα Marks & Spencer!

Ανακαλύψτε spooky λιχουδιές, γλυκές εκπλήξεις και αλμυρά snacks που θα “στοιχειώσουν” τις φετινές σας γιορτές!

Φέτος το Halloween, τα M&S Food μεταμορφώνονται σε έναν παράδεισο για όσους αγαπούν τις…γευστικές εκπλήξεις! Από ανατριχιαστικά μπισκότα μέχρι λαχταριστά snacks και πρωτότυπα γλυκίσματα, η νέα Halloween συλλογή των M&S υπόσχεται να γεμίσει κάθε πάρτι, ταινιοβραδιά ή trick-or-treat στιγμή με απόλαυση και φαντασία.

Είτε ετοιμάζετε μια οικογενειακή συγκέντρωση, είτε μια βραδιά με φίλους, τα Halloween προϊόντα M&S είναι η πιο διασκεδαστική – και νόστιμη – επιλογή της σεζόν.

Τα πιο απολαυστικά προϊόντα της συλλογής

Light Up Pumpkin Cookie Tin – 11.99€

Ένα ξεχωριστό δώρο ή centerpiece! Η μεταλλική κολοκύθα φωτίζεται απαλά και είναι γεμάτη με βουτυρένια μπισκότα σε σχήματα νυχτερίδων, κολοκύθας και φαντασμάτων. Ιδανική για το Halloween τραπέζι ή για δώρο.

Hallow-Scream Munch – 5.99€

Μια απολαυστική μίξη από σοκολατένιες μπαλίτσες, αλμυρά pretzels, jelly beans και κομμάτια brownie – ένας γλυκοαλμυρός εθισμός που δεν θα μπορείτε να σταματήσετε.

Made Without Dairy Munch – 4.99€

Για τους λάτρεις των vegan απολαύσεων! Συνδυάζει τραγανή καραμελωμένη σοκολάτα, σταφίδες, ριζογκοφρέτες και vegan marshmallows – 100% χωρίς γαλακτοκομικά, 100% πεντανόστιμο.

Halloween Wicked Pickled Worms – 2.99€

Πατατοειδή “σκουληκάκια” με γεύση τουρσί και ροζ χρώμα – το πιο παιχνιδιάρικο αλμυρό snack της χρονιάς. Ιδανικό για πάρτι ή για να συνοδεύσετε spooky cocktails.

Halloween Cheesy Bat Fangs – 2.99€

Τραγανά, πλούσια σε γεύση και γεμάτα τυρένιο άρωμα. Οι “νυχτερίδες” αυτές θα εξαφανιστούν από το τραπέζι πριν προλάβετε να πείτε boo.

Percy Pig™ Spooky Edition – 3,59€

Ο Percy φόρεσε τη στολή του. Τα κλασικά Percy Pig γλυκά με φυσικό χυμό φρούτων και χωρίς τεχνητά χρώματα, τώρα σε spooky εκδοχή.

Halloween Creepy Peepers – 5.99€

Σοκολατένιες “ματιές” που δεν θα περάσουν απαρατήρητες – μπαλίτσες γάλακτος σοκολάτας τυλιγμένες σε foil-περιτύλιγμα με σχέδιο ματιού.

Halloween Freshly Dug Sweet Bags – 4.99€

Μικρές σακούλες γεμάτες φρουτένια gummies σε σχήμα οστών, καρδιών και κρανίων. Τέλειες για το trick-or-treat των μικρών μας φίλων.

Πέρα από τις απολαυστικές λιχουδιές, τα καταστήματα M&S Food προσφέρουν και μια υπέροχη συλλογή Halloween διακοσμητικών για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα στο σπίτι ή στο πάρτι σας. Από γιρλάντες, επιτοίχιες διακοσμήσεις και κρεμαστά φαντάσματα, μέχρι χαριτωμένες σακούλες για trick-or-treat, σετ για σκαλίσματα κολοκύθας και σοκολατένιες λιχουδιές σε εορταστικές συσκευασίες, η φετινή συλλογή M&S έχει ό,τι χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε κάθε γωνιά σε μια γιορτινή Halloween σκηνή.

Τα προϊόντα Halloween M&S Food είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Marks & Spencer Food (Ερμού 33-35 και Λεωφόρος Βουλιαγμένης 85) και online στο marksandspencerfood.gr