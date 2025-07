Η Schwarzkopf Professional άνοιξε τις πόρτες της Ακαδημίας της στις Media Beauty Editors για να ανακαλύψουν από κοντά τη νέα εποχή που φέρνει το μήνυμα «FOR EVERY YOU.», ένα μήνυμα που συνδέει την εκπαίδευση, την καινοτομία και την έμπνευση, ενδυναμώνοντας κάθε επαγγελματία κομμωτή να διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον κλάδο της κομμωτικής και του hairstyling.

Ως «partner in craft» και με οδηγό τη δέσμευσή της για επαγγελματική απόδοση, καινοτόμα προϊόντα και πρωτοποριακές τεχνολογίες, η Schwarzkopf Professional πρόσφερε στις καλεσμένες την ευκαιρία να απολαύσουν μια μοναδική, εξατομικευμένη εμπειρία περιποίησης και styling από τους ειδικούς της ομάδας εκπαίδευσης της Schwarzkopf Professional. Κατά τη διάρκεια των ραντεβού τους, οι συμμετέχουσες μπόρεσαν να ζήσουν την πρωτοποριακή υπηρεσία του SalonLab Smart Analyzer, μιας καινοτομίας που συνδυάζει αισθητήρα Near-Infrared με μια εφαρμογή στο ipad. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους κομμωτές να κατανοούν εις βάθος την εσωτερική δομή της τρίχας και τις ακριβείς ανάγκες των μαλλιών των πελατισσών τους, προσφέροντας μια πρωτόγνωρα προσωποποιημένη εμπειρία κομμωτηρίου.

Η επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση της Schwarzkopf Professional, μέσα από τη μέθοδο της Βασικής Συμβουλευτικής, σε συνδυασμό με την τεχνολογία ψηφιακής ανάλυσης των μαλλιών, ανέδειξε τη φιλοσοφία του brand να παρέχει τα εργαλεία και την έμπνευση που χρειάζονται για να δημιουργούν εξατομικευμένες εμπειρίες περιποίησης, ενδυναμώνοντας παράλληλα τις καλεσμένες μέσα από προσωποποιημένες λύσεις ομορφιάς. Με αφετηρία μια ατομική διάγνωση των μαλλιών κάθε συμμετέχουσας, οι επαγγελματίες κομμωτές της Ακαδημίας σχεδίασαν ένα πλήρως προσαρμοσμένο πλάνο περιποίησης, που εκτείνεται από το κομμωτήριο μέχρι τη ρουτίνα περιποίησης στο σπίτι, καλύπτοντας ολοκληρωμένα τις προσωπικές ανάγκες της καθεμιάς.

Πρωταγωνιστές της ημέρας ήταν η σειρά περιποίησης FIBRΕ CLINIX με το ολιστικό σύστημα bonding, και η ολοκληρωμένη σειρά styling προϊόντων OSiS:

Για πρώτη φορά η FIBRE CLINIX παρουσιάζει τη μέθοδο BONDFINITY, μια πλήρως εξατομικευμένη υπηρεσία κομμωτηρίου, ξεκινώντας από τη μόνιμη επανόρθωση στο κομμωτήριο για αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας, που συνεχίζουν να επανενεργοποιούνται στο σπίτι. Απεριόριστα. Μια νέα τεχνολογία που ενισχύει αυτή τη μέθοδο είναι η BONDXTEND.

Με την Τεχνολογία BONDFINITY η FIBRΕ CLINIX δημιουργεί τους πιο ισχυρούς, μόνιμους δεσμούς στο εσωτερικό της ίνας της τρίχας ενώ παράλληλα κλειδώνει την κερατίνη της τρίχας για έως και 90% αναστροφή της φθοράς και 10 φορές πιο δυνατά μαλλιά*. Παράλληλα, η Τεχνολογία BONDXTEND έρχεται να επανενεργοποιήσει τα αποτελέσματα της υπηρεσίας κομμωτηρίου στο σπίτι μέσω της δημιουργίας και διατήρησης πρόσθετων δεσμών μέσα στις ίνες της τρίχας. Αυτή η τεχνολογία είναι ενσωματωμένη στις σειρές περιποίησης για το σπίτι για να βοηθήσει στη διατήρηση των αποτελεσμάτων επανόρθωσης από την υπηρεσία BONDFINITY.

Η σειρά περιποίησης της FIBRΕ CLINIX για το σπίτι περιλαμβάνει:

Fortify – Ενίσχυση ταλαιπωρημένων μαλλιών με πολυπεπτίδια για έως και 83% λιγότερο σπάσιμο της τρίχας*.

Vibrancy – Διατήρηση χρώματος με AHA για 4 φορές περισσότερη ζωντάνια και λάμψη*.

Hydrate – Ενυδάτωση με ηλεκτρολύτες για 48 ώρες αίσθηση ενυδάτωσης.

De–Frizz – Λείανση και έλεγχος φριζαρίσματος με Έλαιο Passion Fruit για έως και 48 ώρες.

Τέλος, η περιποίηση των μαλλιών απογειώνεται με τα ειδικά BOOSTERS, τα Προϊόντα Ήρωες για θρέψη και προστασία, και με το καινοτόμο Instant Infusion Concentrate.

Η OSiS προσφέρει μια συλλογή προϊόντων hairstyling που ενισχύουν την αυτοέκφραση και την αυτοπεποίθηση. Πιο ανανεωμένη από ποτέ, η νέα σειρά προϊόντων έχει νέες, ανανεωμένες συσκευασίες με καινούριο design, vegan συνθέσεις χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης (25 από τις 28 συνθέσεις είναι vegan), και την ίδια απόδοση που εμπιστεύονται κομμωτές και καταναλωτές για περισσότερα από 20 χρόνια:

ΛΕΙΑΝΣΗ & ΛΑΜΨΗ (λευκή/ροζ συσκευασία): OSiS Flatliner, OSiS Glow, OSiS Sparkler, και OSiS Super Shield

ΟΓΚΟΣ & ΣΩΜΑ (ροζ/λευκή συσκευασία): OSiS Grip, OSiS Hairbody, OSiS Air Whip, OSiS Soft Dust, OSiS Upload, και OSiS Volume Up

ΣΓΟΥΡΑ & ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ (γκρι/λευκή συσκευασία): OSiS Bounty Balm, OSiS Tipsy Twirl, και OSiS Curl Jam

ΥΦΗ (κόκκινη/λευκή συσκευασία): OSiS Dust It, OSiS Flexwax, OSiS G. Force, OSiS Mess Up, OSiS Mighty Matte, OSiS Rock Hard, OSiS Velvet, OSiS Texture Craft, και OSiS Thrill

ΚΡΑΤΗΜΑ (λευκή/κόκκινη συσκευασία): OSiS Elastic, OSiS Freeze, OSiS Freeze Pump, και OSiS Session

ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ (λευκή/γκρι συσκευασία): OSiS Refresh Dust

Η Schwarzkopf Professional επαναπροσδιορίζει τη δέσμευσή της στην μοναδικότητα, τη δημιουργικότητα και την ενδυνάμωση, με επίκεντρο πάντα τον επαγγελματία κομμωτή, την καινοτομία και την αληθινά προσωποποιημένη εμπειρία ομορφιάς.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΥΛΙΣΤΑ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΩΤΉΡΙΟ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ.

FOR EVERY YOU.