Η Sephora παρουσιάζει τη νέα καμπάνια “We Belong to Something Beautiful” με τη Lady Gaga

Η Sephora παρουσιάζει τη νέα καμπάνια “We Belong to Something Beautiful” με τη Lady Gaga

Η Sephora, σε συνεργασία με τη Haus Labs by Lady Gaga, στηρίζει την ομορφιά, την αποδοχή και την ψυχική υγεία για το Pride, μέσω του Born This Way Foundation.

Μια κοινή αποστολή: Η Lady Gaga και η Sephora υποστηρίζουν την ομορφιά και την αποδοχή

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται μια νέα ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Lady Gaga, η οποία μοιράζεται τη δική της οπτική για την ομορφιά ως κομμάτι μιας ευγενικής, ενταξιακής, χαρούμενης και εμπνευσμένης κοινότητας, στην οποία όλοι μπορούν με ασφάλεια να εξερευνούν και να εκφράζουν τον εαυτό τους — αξίες που αντικατοπτρίζουν πλήρως την αποστολή της Sephora.

Η ταινία προβάλλει το πρόγραμμα “Classes for Confidence”, το οποίο ενώνει μέλη της κοινότητας μέσω της κοινής αγάπης για την ομορφιά και τη δύναμη του storytelling.

“Στη Sephora, η αποστολή μας είναι να δημιουργούμε έναν κόσμο έμπνευσης και ένταξης, όπου όλοι μπορούν να γιορτάζουν τη μοναδικότητά τους,” δήλωσε η Deborah Yeh, Global Chief Marketing Officer της Sephora.

“Η προσωπική ιστορία της Lady Gaga αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα των αξιών που προωθούμε καθημερινά και το να μοιράζεται τα συναισθήματά της για το τι αντιπροσωπεύει η Sephora, είναι για εμάς μια συγκινητική μαρτυρία.”

Η Sephora γιορτάζει το Pride με στήριξη στην ψυχική υγεία των νέων μέσω του Kindness in Community Fund

Από 1 έως 30 Ιουνίου, 1€ από κάθε αγορά προϊόντος Haus Labs στη Sephora θα δωρίζεται στο Born This Way Foundation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ίδρυσε η Lady Gaga και η μητέρα της, Cynthia Germanotta, με σκοπό την ενδυνάμωση και υποστήριξη της ψυχικής υγείας των νέων.

“Η Haus Labs βασίζεται στην πεποίθηση ότι η καλλιτεχνική έκφραση είναι εργαλείο ενδυνάμωσης,” δήλωσε η Angela Simpson, Chief Marketing Officer της Haus Labs by Lady Gaga.

“Αυτή η καμπάνια αφορά το να είμαστε ο εαυτός μας και να γιορτάζουμε αυτό που μας κάνει μοναδικούς. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με τη Sephora για να στηρίξουμε τη νέα γενιά ανθρώπων που φέρνουν την αλλαγή.”

Οι δωρεές θα στηρίξουν το Kindness in Community Fund, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα που υποστηρίζει grassroots οργανισμούς οι οποίοι προσφέρουν ασφαλείς χώρους και πόρους ψυχικής υγείας για τους νέους, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση της Sephora και του Born This Way Foundation για έναν πιο ευγενικό και θαρραλέο κόσμο.

“Το Born This Way Foundation καθοδηγείται από το πάθος και την ηγεσία των νέων, ένα όραμα που μοιραζόμαστε με την κόρη μου, Lady Gaga, από την αρχή,” δήλωσε η Cynthia Germanotta, Πρόεδρος και Συνιδρύτρια του Foundation.



“Είμαστε τιμημένοι που συνεργαζόμαστε με τη Sephora και τη Haus Labs για να μεταφέρουμε το μήνυμα σε ακόμη περισσότερους νέους ότι γίνονται ορατοί, εκτιμώνται και υποστηρίζονται.”

Η Sephora και το Born This Way Foundation καλούν το κοινό να προτείνει οργανισμούς που προσφέρουν θετικό αντίκτυπο στην LGBTQIA+ κοινότητα, ώστε να λάβουν επιχορήγηση. Οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας του Foundation έως τις 30 Ιουνίου, ενώ οι επιχορηγούμενοι οργανισμοί θα ανακοινωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο 2025.

“Είμαστε περήφανοι που αξιοποιούμε τη δύναμη της κοινότητάς μας και της Sephora ως brand για να προωθήσουμε την ενσωμάτωση και να στηρίξουμε το έργο του Kindness in Community Fund. Ελπίζουμε να επιτύχουμε σημαντικό αντίκτυπο χάρη στην ενεργοποίηση των 74 εκατομμυρίων μελών της κοινότητάς μας,” πρόσθεσε η Deborah Yeh.

Οι δωρεές θα προέρχονται από 20 αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Sephora, μεταξύ των οποίων: Ελλάδα, Βουλγαρία, Καναδάς, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Χονγκ Κονγκ, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

(Μέχρι και $500.000 μόνο για τις ΗΠΑ)

Brave Spaces – Χώροι Έκφρασης και Ασφάλειας

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Sephora επαναφέρει τα Brave Spaces σε επιλεγμένα καταστήματα παγκοσμίως κατά τη διάρκεια του Pride Month. Πρόκειται για ασφαλείς, φιλόξενους χώρους όπου τα μέλη της LGBTQIA+ κοινότητας και οι σύμμαχοί τους μπορούν να δημιουργήσουν ελεύθερα τα Pride looks τους — και αν το επιθυμούν, να τα αφαιρέσουν μετά τον εορτασμό.

Εκπαιδευμένοι Sephora Beauty Advisors θα είναι εκεί για να τους καθοδηγήσουν με σεβασμό και φροντίδα.

Η Sephora λανσάρει το “Hearts not Hate” σε όλη την Ευρώπη

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της, η Sephora ξεκίνησε πρόσφατα το πρόγραμμα Hearts not Hate στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ενός θετικού και ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος, μέσω αυστηρών κανόνων διαχείρισης και moderation στα social media.

Ενσαρκώνει τις θεμελιώδεις αξίες και τη φιλοσοφία της Sephora, ενθαρρύνοντας την κοινότητα να συμβάλλει σε ένα ενταξιακό, ανοιχτό και υποστηρικτικό online περιβάλλον.