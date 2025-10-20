Η Σία Κοσιώνη, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΚΑΪ, κάνει ένα απρόσμενο βήμα στο θεατρικό σανίδι, συμμετέχοντας στην παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο!» του Γιώργου Δ. Λεμπέση, σε σκηνοθεσία Λορίνας Κατσιώτη.

Η συμμετοχή της γεννήθηκε ύστερα από παρότρυνση του ίδιου του συγγραφέα, Γιώργου Λεμπέση, ο οποίος την ενθάρρυνε να πει το «ναι» σε αυτή την απρόσμενη θεατρική εμπειρία.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών από 7 έως 11 Νοεμβρίου 2025 και τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της «Γαλιλαίας», της πρότυπης μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε ασθενείς με καρκίνο και νόσο του κινητικού νευρώνα.

Η παραγωγή της παράστασης είναι της ΘΕΑ.ΣΥ . Η Θεατρική Συμμαχία – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΘΕΑ.ΣΥ.) είναι μια ερασιτεχνική αλλά βαθιά αφοσιωμένη θεατρική ομάδα που αποτελείται από ανθρώπους του επιχειρηματικού και επιστημονικού κόσμου οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό υβρίδιο τέχνης και κοινωνικής προσφοράς μέσω του εθελοντισμού.

Υπόθεση Έργου

Σε μια παραδοσιακή αυλή στη Νίκαια, κάτοικοι κάθε ιδιοσυγκρασίας συμμετέχουν – χωρίς να το επιλέξουν – σε ένα κρατικό πείραμα: επιστροφή στις “αξίες” και τον τρόπο ζωής της δεκαετίας του ’60, χωρίς τεχνολογία και σύγχρονες ανέσεις. Όταν οι ρόλοι ξεφεύγουν, ο έρωτας συγκρούεται με τη γραφειοκρατία, το τραγούδι με την εξουσία, και μια έκρηξη στο πλοίο “Φαρμακολύτρα Παναγιά” ανατρέπει τα πάντα. Με αιχμηρούς διαλόγους, σουρεαλιστικό χιούμορ και ζωντανά τραγούδια που ισορροπούν ανάμεσα στο λαϊκό και το variété, το έργο αποδομεί την έννοια της “παράδοσης” και θέτει το ερώτημα: Τι αξίζει να κρατήσουμε από το παρελθόν;

Παίζουν: Βουράκη Ουρανία,Βουράκης Αντώνης,Γερολυμάτου Βιβύ,Γεωργακοπούλου Μαίρη,Γεωργίου Άρης,Κανελλόπουλος Τάκης,Καραγιάννης Σπύρος,Καραμπέλου Ιλεάννα,Λεμπέσης Γιώργος,Λεούση Φαίη,Λιβάνιος Νίκος,Παπαδοπούλου Ρένα,Σοφόν Έυα,Σπινθουράκης Στέλιος,Στράτου Κωνσταντίνα,Χούπη Κατερίνα.

Special quest : Σία Κοσιώνη

Χορευτές: Μάρκος Γιακουμόγλου, Σαράντης Ρείσσης

Μουσικοί επι σκηνής: Καραμπότης Μάριος(πιάνο),Χριστοδούλου Κώστας(κρουστά),Κουβέλης Αλέξανδρος(μπουζούκι),Δράκος Γιώργος(κιθάρα)

Συντελεστές :

Κείμενο: Γιώργος Δ. Λεμπέσης

Σκηνοθεσία : Λορίνα Κατσιώτη

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Σκηνικά: Αλίκη Σπανουδάκη

Ενδυματολόγος: Αριστείδης Ζώης

Επιμέλεια κίνησης – Χορογραφίες: Μάρκος Γιακουμόγλου

Μουσική-Ενορχήστρωση: Μάριος Καραμπότης

Μουσική διδασκαλία : Ευγενία Λιάκου

Βοηθός Σκηνοθέτη : Ασπασία Κουτσούκου

Video promo -Φωτογραφίες: FISH FILMS/ Άρης Γεωργίου

Επιμέλεια ήχου: Ανδρέας Κουταλάς

Σχεδιασμός αφίσας: Magnet

Επικοινωνία/social: Κατερίνα Χούπη,Φράνκη Μαυρίδη,Φαίη Λεούση,Στέλιος Σπινθουράκης,Πόπη Αναστασοπούλου.

Βιντεογράφιση: FISH FILMS/ Άρης Γεωργίου

Παραγωγή : ΘΕΑ.ΣΥ

Οργάνωση/Εκτέλεση παραγωγής: Ασπασία Κουτσούκου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

7 έως 11 Νοεμβρίου 2025 – ώρα 21.00

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΙΜΗ EΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 25€*

Η διάθεση εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com

*Όπως κάθε χρόνο και έχοντας πετύχει τον περσινό μας στόχο, επισκευάζοντας ένα δημοτικό σχολείο και ένα νηπιαγωγείο που είχαν πληγεί από την κακοκαιρία Daniel στον νομό Σοφάδων Καρδίτσας, ύψους 35.000 ευρώ, τα έσοδα από τις φετινές παραστάσεις θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος Γαλιλαία – Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας. ( https :// galilee . gr )