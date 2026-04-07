Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιταμίνης C, η SkinCeuticals, η κορυφαία ιατρική μάρκα αισθητικής δερματολογίας παγκοσμίως, αναδεικνύει τη δύναμη της καθαρής Bιταμίνης C και την επιστημονική υπεροχή του εμβληματικού C E Ferulic. Ως πρωτοπόρος στην έρευνα για τα αντιοξειδωτικά, η SkinCeuticals τιμά το συστατικό που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πρόληψης και της αντιγήρανσης.

Γιατί η Βιταμίνη C είναι Απαραίτητη; Το δέρμα μας εκτίθεται καθημερινά στο «Εκθεσίωμα» (Exposome) – έναν συνδυασμό περιβαλλοντικών επιθέσεων που περιλαμβάνει την υπεριώδη ακτινοβολία (UVA/UVB), την υπέρυθρη ακτινοβολία (IRA), τη ρύπανση και το όζον. Αυτοί οι παράγοντες προκαλούν την παραγωγή ελευθέρων ριζών, οι οποίες οξειδώνουν τα κύτταρα, καταστρέφουν το κολλαγόνο και οδηγούν σε πρόωρη γήρανση, κηλίδες και απώλεια λάμψης. Ενώ τα αντηλιακά προστατεύουν το δέρμα εξωτερικά από την υπεριώδη ακτινοβολία, οι αντιοξειδωτικοί οροί της SkinCeuticals δρουν στο εσωτερικό των κυττάρωνγια να εξουδετερώσουν τη φθορά που το αντηλιακό δεν μπορεί να σταματήσει από μόνο του.

Το C E Ferulic δεν είναι απλώς ένα serum, αλλά ένα επιστημονικό επίτευγμα. Η μοναδικότητά του έγκειται στη συνέργεια των συστατικών του, η οποία πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της Βιταμίνης C:

15% Καθαρό L -ασκορβικό Οξύ (Βιταμίνη C ): Η πιο ισχυρή μορφή Βιταμίνης C για τη σύνθεση κολλαγόνου και την εξουδετέρωση ελευθέρων ριζών.

Η πιο ισχυρή μορφή Βιταμίνης C για τη σύνθεση κολλαγόνου και την εξουδετέρωση ελευθέρων ριζών. 1% Βιταμίνη Ε (Άλφα-Τοκοφερόλη): Η πιο ενεργή μορφή Βιταμίνης Ε, η οποία ενισχύει τη δράση της Βιταμίνης C και καταπραΰνει το δέρμα.

Η πιο ενεργή μορφή Βιταμίνης Ε, η οποία ενισχύει τη δράση της Βιταμίνης C και καταπραΰνει το δέρμα. 0.5% Φερουλικό Οξύ: Αντιοξειδωτικό φυτικής προέλευσης που σταθεροποιεί τις Βιταμίνες C και E, διπλασιάζοντας την αντιοξειδωτική τους ισχύ.

Κλινικά Αποδεδειγμένα Οφέλη:

Μέγιστα αποτελέσματα αντιγήρανσης: Αναστρέφει ορατά 10 χρόνια σημαδιών γήρανσης.

Αναστρέφει ορατά 10 χρόνια σημαδιών γήρανσης. 8x Μεγαλύτερη Φυσική Προστασία: Ενισχύει την άμυνα του δέρματος ενάντια στη φωτογήρανση 8 φορές περισσότερο από το φυσιολογικό.

Ενισχύει την άμυνα του δέρματος ενάντια στη φωτογήρανση 8 φορές περισσότερο από το φυσιολογικό. Διόρθωση Σημαδιών Γήρανσης: Μειώνει ορατά την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των βαθιών ρυτίδων, διορθώνοντας συνολικά 8 σημάδια γήρανσης.

Μειώνει ορατά την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των βαθιών ρυτίδων, διορθώνοντας συνολικά 8 σημάδια γήρανσης. Σύσφιξη: Ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου για πιο σφριγηλή επιδερμίδα.

Ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου για πιο σφριγηλή επιδερμίδα. Ασυναγώνιστη Λάμψη: Βελτιώνει την υφή και τον τόνο του δέρματος, χαρίζοντας μια υγιή και φωτεινή όψη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιταμίνης C είναι η ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό βήμα σε κάθε ρουτίνα περιποίησης και καλούμε τους καταναλωτές να επενδύσουν στην υγεία του δέρματός τους με το προϊόν που εμπιστεύονται χιλιάδες δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί σε όλο τον κόσμο».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη σειρά αντιοξειδωτικών της SkinCeuticals, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή το συνεργαζόμενο δερματολογικό ιατρείο και φαρμακείο που θα βρείτε στο skinceuticals.gr