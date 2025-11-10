Η SKINSSES είναι εδώ και φέρνει την επανάσταση στην εξατομικευμένη περιποίηση της επιδερμίδας!

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, τόσο άνθρωποι των media όσο και influencers, γνώρισαν για πρώτη φορά τη SKINSSES σε ένα λαμπερό event που πραγματοποιήθηκε στον εκλεπτυσμένο χώρο του The Upper House Athens.

Ένα λαμπερό κάλεσμα απόλυτα ταιριαστό με το DNA του νέου brand, στο οποίο οι καλεσμένες υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τη νέα προσθήκη στον ορίζοντα του beauty την SKINSSES

Πίσω από το brand βρίσκεται η βραβευμένη Αισθητικός – Κοσμετολόγος Αγγελική Αργύρη, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην αισθητική και την κοσμετολογία. Με τη SKINSSES, παρουσιάζει έναν νέο, “έξυπνο” τρόπο στην περιποιήση της επιδερμίδας— ένα brand που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας με την επιδερμίδα, μέσα από την πιο εξελιγμένη μορφή καθοδηγούμενης περιποίησης.

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από το δικό του QR code, οδηγώντας σε προσωπικά βίντεο καθοδήγησης από την ίδια την Αγγελική Αργύρη. Μια εμπειρία που μετατρέπει τη skincare ρουτίνα σε απλή, στοχευμένη και απόλυτα προσωπική διαδικασία.

Η σειρά λανσάρεται με οκτώ προϊόντα σε τέσσερις κατηγορίες — Hydra Kiss, Glow Kiss, Bedtime Kiss & Solar Kiss — σχεδιασμένες να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε τύπου επιδερμίδας, με επιστημονικά τεκμηριωμένες φόρμουλες και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Η SKINSSES δεν υπόσχεται απλώς αποτελέσματα — σου μαθαίνει πώς να τα πετύχεις.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν προσωπικότητες του χώρου, δημοσιογράφοι και social influencers. Μεταξύ τους παρευρέθηκαν οι: Μαρία Φραγκάκη, Πένυ Αγοραστού, Σουζάνα Κεγγίτση, Νίκη Θωμοπούλου, Κάτια Δέδε, Υβόννη Ντόστα, Λεάννα Μάρκογλου, Αγγαίος Ποθητός, Φαίη Μπέη, Μαρία Λεμονιά, Μυρτώ Κάζη, Ελεάννα Λίμα, Δώρα Κατσικογίαννη, Ισμήνη Παπαβλασσοπούλου, Υπαπαντή Βασίλα, Χριστίνα Κανελοπούλου, Λία Μπαρόλα, Πλάτων Παπαγιαννόπουλος κ.α.