Η Αγγελική Αργύρη είναι Αισθητικός – Κοσμετολόγος με σπουδές στην Ελλάδα, την Αγγλία και τις Η.Π.Α. και πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ομορφιάς. Είναι ιδρύτρια του βραβευμένου ινστιτούτου Skin Matters στη Γλυφάδα και συγγραφέας των βιβλίων “Skin Type Matters” και “Νίκησε την Ακμή”. Με το έργο της έχει βοηθήσει χιλιάδες γυναίκες να γνωρίσουν πραγματικά την επιδερμίδα τους και να την αγαπήσουν όπως της αξίζει.

«Η Skinsses είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εταιρεία καλλυντικών. Είναι μια εκπαιδευτική εμπειρία για την επιδερμίδα. Δημιουργήθηκε για όλες εκείνες τις γυναίκες που αναζητούν καθοδήγηση, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε έναν ειδικό. Τώρα, ο προσωπικός τους skincare expert βρίσκεται κυριολεκτικά… στο χέρι τους».

Αγγελική Αργύρη

Μετά από δύο δεκαετίες εμπειρίας στην αισθητική και κοσμετολογία, η βραβευμένη Αισθητικός – Κοσμετολόγος Αγγελική Αργύρη παρουσιάζει τη Skinsses, τη νέα εταιρεία καλλυντικών που επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανθρώπου και επιδερμίδας μέσα από την πιο εξελιγμένη μορφή καθοδηγούμενης περιποίησης.

Η Skinsses γεννήθηκε με στόχο να απλουστεύσει την περιποίηση της επιδερμίδας, προσφέροντας επιστημονικά τεκμηριωμένα προϊόντα που δεν υπόσχονται απλώς αποτελέσματα – τα διδάσκουν.

Κάθε προϊόν της σειράς συνοδεύεται από ένα QR code, το οποίο οδηγεί σε προσωποποιημένο βίντεο καθοδήγησης από την ίδια την Αγγελική Αργύρη. Μέσα από τα βίντεο αυτά, κάθε χρήστης μπορεί να κατανοήσει καλύτερα την κατάσταση και τον τύπο της επιδερμίδας του, εφαρμόζοντας σωστά τη ρουτίνα του βήμα-βήμα.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ

Απόλυτος σεβασμός στην επιδερμίδα, την επιστήμη και το περιβάλλον.

Η εταιρεία συνδυάζει επιστημονικά ενεργά συστατικά υψηλής απόδοσης με αισθητική απλότητα, σε συσκευασίες* που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία της: Η πολυτέλεια δεν χρειάζεται υπερβολή – χρειάζεται γνώση.

Με tagline “Your Personal Skincare Expert”, η Skinsses φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την περιποίηση – από μια απλή ρουτίνα, σε μια μορφή καθοδηγούμενης αυτοπεριποίησης.

* Στις περισσότερες από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι φόρμουλες της Skinsses συνδυάζουν κλινικά τεκμηριωμένη καινοτομία με βιοτεχνολογικά ενεργά συστατικά νέας γενιάς, διαμορφώνοντας προϊόντα που δουλεύουν σε βάθος και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιδερμίδας.

Η τεχνολογία 4D Hyaluronic Matrix προσφέρει πολυεπίπεδη ενυδάτωση και αναδόμηση του φραγμού, αποδεδειγμένη αύξηση της υγρασίας κατά 24,7% από την πρώτη εφαρμογή (corneometry test).

Τα προβιοτικά και πρεβιοτικά σύμπλοκα επαναφέρουν το μικροβίωμα της επιδερμίδας, μειώνοντας ευαισθησίες και κοκκινίλες.

Ο εστέρας ρετινοϊκού οξέος (0.1% & 0.2%), σε συνδυασμό με την τεχνολογία ελεγχόμενης απελευθέρωσης (Time-Release System), εξασφαλίζει μέγιστη αποτελεσματικότητα χωρίς ερεθισμούς.

Από το σύμπλεγμα Pollustop (πολυσακχαριδική ασπίδα προστασίας) που δημιουργεί ένα αόρατο, αναπνεύσιμο φιλμ πάνω στην επιδερμίδα, μέχρι τα μη νανοποιημένα φίλτρα ψευδαργύρου (non-nano Zinc Oxide) στην αντηλιακή σειρά, κάθε λεπτομέρεια αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας: απόλυτος σεβασμός στην επιδερμίδα, την επιστήμη και το περιβάλλον.

ΟΙ ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SKINSSES

Η σειρά προϊόντων Skinsses λανσάρεται αρχικά με οκτώ κωδικούς σε τέσσερις κατηγορίες, σχεδιασμένες να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες κάθε τύπου επιδερμίδας.

Αποδεδειγμένη αύξηση της υγρασίας κατά 24,7% από την πρώτη εφαρμογή (corneometry test) στον ενυδατικό ορό Bottoms Up.

MAKE UP GONE – Micellar Gel

Απαλό καθαριστικό προσώπου με υαλουρονικό οξύ και αγγούρι που απομακρύνει το μακιγιάζ και τους ρύπους. Χαρίζει φρεσκάδα χωρίς να ξηραίνει το δέρμα.

THE GLOW GETTER – Toner

Απαλό toner με 5,5% γλουκονολακτόνη (PHA), φρούτα AHA, Aquacacteen® και 4D υαλουρονικό. Απολεπίζει ήπια, ενυδατώνει σε βάθος και χαρίζει φυσική λάμψη.

THE FIRST DOSE – Vit A night serum (0,1%)

Ομαλή εισαγωγή στη δύναμη των ρετινοειδών. Μειώνει λεπτές γραμμές και ανομοιομορφίες, ενώ θρέφει και ενυδατώνει με squalane, υαλουρονικό και βιταμίνη Ε.

THE GAME CHANGER – Vit A serum (0,2%)

Το επόμενο επίπεδο στα ρετινοειδή. Λειαίνει ρυτίδες και σημάδια, ενώ ενυδατώνει και προστατεύει με squalane, υαλουρονικό και βιταμίνη Ε.

SOLAR DEFENCE – 100% Mineral Sunscreen

Αντηλιακή κρέμα με 100% φυσικά φίλτρα, εμπλουτισμένη με βιταμίνη Ε και έλαιο καρότου. Προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, χαρίζοντας υγιή, φωτεινή όψη.

Τεχνολογία Non-Nano Zinc Oxide.

PH-IRST LOVE – Milky Cleanser

Απαλό καθαριστικό με pH 5,5, εμπλουτισμένο με Pollustop®, φραγκοσύκο και βιταμίνες B5, C, E, K και β-καροτένια. Προστατεύει από ρύπους, χαρίζει ενυδάτωση και φωτεινότητα χωρίς να ξηραίνει.

BOTTOMS UP – 4D Hyaluronic Acid Serum

Ένας εξαιρετικά δραστικός ορός με 4D Υαλουρονικό Οξύ και Πανθενόλη Β5, σχεδιασμένος να προσφέρει ενυδάτωση σε βάθος και διάρκεια.

MOISTURE CRUSH – Hydrabiome Cream

Προβιοτικό σύμπλοκο Ινουλίνης και Ολιγοσακχαρίτη Α-Γλυκάνης, που υποστηρίζει το φυσικό μικροβίωμα της επιδερμίδας, ενισχύοντας τον φραγμό και τη φυσική της ανθεκτικότητα.

Hydra Kiss – Glow Kiss – Bedtime Kiss – Sun Kiss

Τα προϊόντα SKINSSES είναι διαθέσιμα στο www.skinsses.com