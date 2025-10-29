Η Swarovski μεταφέρει τη χαρακτηριστική της αίσθηση χαράς και εκλεπτυσμένης υπερβολής στον κόσμο του wellbeing μέσα από μια αποκλειστική συνεργασία με το διάσημο grocery store Erewhon.

Η συνεργασία, που αποτελεί μέρος των εορτασμών για τα 130 χρόνια της αυστριακής εταιρείας και συμπίπτει χρονικά με την άφιξη της έκθεσης Masters of Light – Hollywood στο Λος Άντζελες, περιλαμβάνει δύο limited-edition δημιουργίες: έναν μοναδικό χυμό και μια τσάντα διακοσμημένη με κρυστάλλους.

Ο πρώτος χυμός Swarovski | Erewhon, με όνομα Lemon 130, είναι ένα προσεκτικά επιμελημένο μείγμα από mango, λεμόνι, νερό καρύδας, γάλα καρύδας, ashwagandha, lion’s mane, κουρκουμά και βανίλια – με μια πινελιά λάμψης Swarovski για ένα αποτέλεσμα χαρούμενο, ελαφρώς γλυκό και απόλυτα δροσιστικό. Συσκευασμένος στο χαρακτηριστικό διαφανές μπουκάλι και πορτοκαλί καπάκι του Erewhon, ο χυμός θα κυκλοφορήσει σε μόλις 2.400 φιάλες, διαθέσιμες σε επιλεγμένα καταστήματα Erewhon από τις 29 Οκτωβρίου 2025.

Για να συνοδεύσει τον χυμό, η Global Creative Director της Swarovski, Giovanna Engelbert, σχεδίασε μια αποκλειστική crystallized tote bag. Η πρώτη τσάντα Erewhon που φέρει κρυστάλλινη διακόσμηση, αυτό το πρακτικό αλλά εκλεπτυσμένο oversized tote έχει κατασκευαστεί από λαμπερό κίτρινο βαμβάκι και φέρει τα κρυστάλλινα λογότυπα των Erewhon και Swarovski μπροστά και πίσω, καθώς και το επετειακό λογότυπο των 130 χρόνων της Swarovski στην εσωτερική τσέπη. Θα διατεθούν μόνο 300 τσάντες, αριθμημένες, ως συλλεκτικά αντικείμενα.

Η Giovanna Engelbert, Swarovski Global Creative Director, δήλωσε:

«Αυτό που αγαπώ περισσότερο στους κρυστάλλους είναι η σχέση τους με το φως – και ο τρόπος που αυτή η αλληλεπίδραση έχει τη δύναμη να γεννά χαρά. Είναι ένα υλικό που ταιριάζει απόλυτα με τον κόσμο του wellness και εκφράζει το ίδιο θετικό πνεύμα που χαρακτηρίζει το Erewhon· άλλωστε, ποιος δεν χρειάζεται λίγη περισσότερη χαρά και θετικότητα στη ζωή του; Όταν σχεδίαζα αυτή την τσάντα, καθοδηγήθηκα από την ιδέα του finding what feels good. Το κίτρινο είναι η απόλυτη απόχρωση που ανεβάζει τη διάθεση, και με τα κρυστάλλινα λογότυπα στο εξωτερικό, βρήκαμε την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην πολυτέλεια και τη λειτουργικότητα.»

Αυτή η μοναδική συνεργασία ενώνει τους κόσμους της μόδας, του wellness και του lifestyle, τιμώντας ταυτόχρονα τη σημασία του επετειακού ορόσημου της Swarovski.