Η Technogym καλωσορίζει τον Στέλιο Μαλακόπουλο στην οικογένειά της – Μια συνεργασία με πυρήνα τη συμπερίληψη και την ανθρώπινη δύναμη

Η Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, έχει στο DNA της την πεποίθηση ότι η ευεξία και η κίνηση είναι δικαίωμα όλων. Στο πλαίσιο αυτό, με ιδιαίτερη χαρά υποδέχεται τον Στέλιο Μαλακόπουλο – Έλληνα Παγκόσμιο Πρωταθλητή του στίβου και κάτοχο του Παγκόσμιου Ρεκόρ στο άλμα εις μήκος κατηγορίας Τ62, που αφορά αθλητές με διπλό ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο.

Ο Στέλιος Μαλακόπουλος δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος αθλητής, αλλά και ένα σύμβολο δύναμης, συνέπειας και έμπνευσης. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Technogym, που επιδιώκει να στηρίζει πρότυπα ζωής και προσφοράς, προωθώντας τις αξίες της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ενδυνάμωσης μέσω της άσκησης.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, που περιλαμβάνει την παροχή εξοπλισμού άσκησης και φυσικής προετοιμασίας, η Technogym αναλαμβάνει να στηρίξει τον Στέλιο στη διαδρομή του, προάγοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση γύρω από την αναπηρία και τη συμπεριληπτικότητα στον αθλητισμό και την καθημερινή ζωή. Το κοινό όραμα: να χτίσουμε έναν κόσμο όπου η φυσική δραστηριότητα και η ποιότητα ζωής δεν γνωρίζουν περιορισμούς.

Ο Στέλιος δήλωσε:

“Η τεχνολογία και η άσκηση ήταν πάντα σύμμαχοί μου στην πορεία μου. Με την Technogym νιώθω ότι μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ένα όραμα που ξεπερνά τις επιδόσεις: τη δύναμη του να εμπνέεις τους άλλους μέσα από την αλήθειά σου.”