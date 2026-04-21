Η THAMMA Natural Products, ελληνική εταιρεία με έδρα το Ρέθυμνο της Κρήτης που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προϊόντων με βάση τα αρωματικά φυτά, προχωρά σε συνεργασία με την Tetra Pak®, αξιοποιώντας χάρτινη συσκευασία για τη σειρά βιολογικών κρύων τσαγιών της.

Η κατηγορία των φυσικών και λειτουργικών ροφημάτων παρουσιάζει αυξανόμενη δυναμική, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε επιλογές χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με «καθαρή» ετικέτα και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα κρύα τσάγια THAMMA, διαθέσιμα σε συσκευασία Tetra Prisma® Aseptic 330 ml και σε γεύσεις μαύρο τσάι με ροδάκινο, μαύρο τσάι με λεμόνι και πράσινο τσάι με λεμόνι και matcha, παρασκευάζονται από 100% φυσικά συστατικά και ανταποκρίνονται στη σύγχρονη ανάγκη για πρακτικές, on-the-go επιλογές, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Η επιλογή της χάρτινης συσκευασίας Tetra Prisma® Aseptic εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την προστασία του προϊόντος και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του, χωρίς τη χρήση συντηρητικών.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών αναδεικνύει πώς η καινοτομία στη συσκευασία μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς για ευκολία, ποιότητα και βιωσιμότητα.

Ο Βασίλης Τσάνος, Sales Director South Europe & Office Manager Athens στην Tetra Pak, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με τη THAMMA αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η καινοτομία στη συσκευασία μπορεί να υποστηρίξει brands που επενδύουν σε φυσικά και ποιοτικά προϊόντα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, συμβάλλουμε στη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας.»

Ο Στέλιος Δομαζάκης, Managing Director & Co-Founder της THAMMA Natural Products, ανέφερε:

«Η συνεργασία μας με την Tetra Pak μας δίνει τη δυνατότητα να εξελίσσουμε τη γκάμα των προϊόντων μας, διατηρώντας τη δέσμευσή μας στα φυσικά συστατικά, ενώ παράλληλα ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς για πρακτικότητα και βιωσιμότητα.»

Μέσα από συνεργασίες με εταιρείες όπως η THAMMA, η Tetra Pak συνεχίζει να υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, προσφέροντας λύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και τη δημιουργία αξίας για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους δημοσιογράφους:

STARDUST, Μαριάντζελα Παπαχρήστου, angeliki_papachristou@stardust-comms.gr

TETRA PAK, Μαρία Σιγάλα, maria.sigala@tetrapak.com