Η The Athlete’s Foot Greece έδωσε το ¨παρών¨ για δεύτερη συνεχή χρονιά στο SNEAKERNESS ATHENS ως IMPACT Partner, φέρνοντας στο προσκήνιο τη γυναικεία ενδυνάμωση μέσα από τη δράση “The Power TAF Girls”.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος IMPACT για πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων, η The Athlete’s Foot προσκάλεσε τις δυναμικές γυναίκες του street culture αλλά και το ευρύτερο κοινό του SNEAKERNESS να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να παίξουν “box” για καλό σκοπό, συμβάλλοντας στη στήρηξη της Insavior, της βραβευμένης κοινωνικής startup και 1ης καινοτόμου εφαρμογής που με το πάτημα ενός κουμπιού σε συνδέει με όλες τις γυναίκες κοντά σου όταν φοβάσαι ή όταν κινδυνεύεις. Διαθέσιμη τώρα στο App Store και σύντομα και στο Play Store για συσκευές android.

Καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δείξουν τη δύναμή τους χτυπώντας το punch bag και γράφοντας το δικό τους μήνυμα ενδυνάμωσης στον branded τοίχο του διαδραστικού booth της The Athlete’s Foot, ενώ παράλληλα πόζαραν για τη φωτογραφία τους στο photo booth και συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για μοναδικά δώρα.

Παράλληλα, οι sneakerheads είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά συλλεκτικά sneakers από την ιδιωτική συλλογή της ομάδας της The Athlete’s Foot, ενώ με τον instant discount code που λάμβαναν στο email τους μπορούσαν να αποκτήσουν με μειωμένη τιμή τα most hyped up sneakers της νέας συλλογής της The Athlete’s Foot.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με την προβολή του “Power TAF Girls – A Film by The Athlete’s Foot” στο κεντρικό stage του φεστιβάλ, όπου το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο και συγκινητικό:

Είμαστε πολλές. Είμαστε δυνατές. Είμαστε η μία δίπλα στην άλλη.

Μέσα από αυτή τη δράση, η The Athlete’s Foot απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ο αθλητισμός, η μόδα και το street culture μπορούν να αποτελέσουν φορείς αλλαγής και ενότητας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της κοινότητας, της αυθεντικότητας και της αλληλεγγύης.