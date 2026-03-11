Το πιο γνωστό Λονδρέζικο brand επιστρέφει στην Ευρώπη και δεν θα μπορούσε να λείπει από την Ελληνική αγορά. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τη TOPSHOP, με τη BESTSELLER GREECE να φέρνει το εμβληματικό brand πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.

Οι συλλογές TOPSHOP Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 θα είναι διαθέσιμες μέσω επιλεγμένων συνεργατών χονδρικής, απευθυνόμενες σε μια νέα γενιά που εκφράζεται μέσα από την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και το προσιτό fashion style.

Με DNA που αντλεί έμπνευση από τη δυναμική δημιουργική σκηνή του Λονδίνου, η TOPSHOP παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της βρετανικής μόδας. Κάθε συλλογή συνδυάζει βασικά κομμάτια γκαρνταρόμπας με fashion-forward δημιουργίες, σχεδιασμένα για να ενσωματώνονται με φυσικό τρόπο στην καθημερινότητα και να εκφράζουν το σύγχρονο προσωπικό στυλ.

Οι συλλογές θα είναι διαθέσιμες και στην ελληνική αγορά, με την παρουσία της TOPSHOP με shop-in-shop σε γνωστά πολυκαταστήματα, καθώς και σε ένα εκτενές δίκτυο επιλεγμένων καταστημάτων λιανικής ένδυσης σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Με νέες συνεργασίες χονδρικής να βρίσκονται ήδη στον ορίζοντα και με πλάνο ανάπτυξης δικτύου mono-brand καταστημάτων λιανικής, η TOPSHOP αναμένεται να γίνει πιο προσβάσιμη από ποτέ, προσεγγίζοντας νέα κοινά μέσα από δυναμικούς, fashion-led προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.