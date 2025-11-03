Στο speakeasy χώρο του Mona Athens πραγματοποιήθηκε το Dia de Muertos event που τιμάει τη ζωή και την αγάπη που διατηρείται αναλλοίωτη στο χρόνο, με την υπογραφή της Don Julio tequila.

Η μεξικάνικη παράδοση βρίσκεται στον πυρήνα της Don Julio tequila σε κάθε της έκφανση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της προέλευσης της. Η Dia de Muertos, αποτελεί μια περίσταση ορόσημο για την Don Julio tequila, η οποία πήρε και χθες τη θέση της ανάμεσα σε αγαπημένους, που ύψωσαν τα ποτήρια τους για να τιμήσουν τη ζωή και να απολαύσουν την premium tequila από το Μεξικό, που παράγεται από 100% μπλε αγαύη.

Το Dia de Muertos ή αλλιώς, η Ημέρα των Νεκρών γιορτάζεται την 1η και 2η Νοεμβρίου και είναι μία από τις πιο εμβληματικές γιορτές στο Μεξικό, αφιερωμένη στη μνήμη των αγαπημένων. Αυτή η ζωντανή, πολύχρωμη και βαθιά συναισθηματική γιορτή που τιμά τη συνέχεια της ζωής χαρακτηρίζεται από έντονο στολισμό, αγαπημένες γεύσεις και ζωηρή μουσική. Κάθε στοιχείο συμβολίζει την αγάπη που παραμένει ζωντανή πέρα από τον χρόνο – από το θεματικό catrina skull makeup μέχρι τα εντυπωσιακά λουλουδάτα headpieces.

Στον speakeasy χώρο του Mona Athens πραγματοποιήθηκε η γιορτή του Dia de Muertos από την Don Julio tequila, μέσα σε μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα, που άντλησε έμπνευση από την μεξικάνικη κουλτούρα, τις πορτοκαλί αποχρώσεις των λουλουδιών της καλέντουλας, τις γευστικές παραδόσεις και τα εντυπωσιακά στοιχεία, που ολοκληρώνουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα αυτής της γιορτής.

Από την καρδιά του Μεξικό, μέχρι το κέντρο της Αθήνας, τιμήσαμε τη ζωή & γευτήκαμε με τους αγαπημένους μας την απολαυστική premium Don Julio tequila, την Νο1 tequila στο Μεξικό.

Pan de Muerto, Tunes & Catrinas

Η Dia de Muertos βραδιά δε θα μπορούσε να μην έχει το χαρακτηριστικό Pan de Muerto – το παραδοσιακό γλυκό ψωμί από το Μεξικό, πασπαλισμένο με ζάχαρη για να συμβολίζει τη ζωή, τη μνήμη και τη σύνδεση με τους αγαπημένους μας. To παραδοσιακό ψωμί Pan de Muerto, που αποτέλεσε το ιδανικό pairing για την Don Julio paloma, έφερε την υπογραφή του Batard Microbakery duo, Δημοσθένη Μπαλόπουλου & Γιώργου Κηρύκου.

H Dia de Muertos απέκτησε το δικό της ρυθμό με την παρουσία του Μύρωνα Στρατή στα decks, που ανέλαβε τη μουσική επιμέλεια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια κι ένα ξεχωριστό feel good vibe.

Tο θεματικό skull makeup επιμελήθηκε η pro makeup artist, Ολίβια Σαχινίδου με την ομάδα της, δίνοντας την ιδανική πινελιά στο mood της βραδιάς.

Dia de Muertos serves – Between light & shadow

Τα signature σερβιρίσματα της βραδιάς επιμελήθηκε η καταξιωμένη bartender και νικήτρια του World Class Greece 2025 Νόρα Κουφού, που ανέδειξε τα variants Don Julio Blanco, Don Julio Reposado & Don Julio 1942 με μοναδικούς γευστικούς συνδυασμούς.

Luz de la Vida (Φως της Ζωής)

Μια διαφορετική Paloma με ροδάκινο, ροζ γκρέιπφρουτ, μέλι και λευκό βαλσάμικο. Σερβιρίστηκε σε Collins glass με αλατισμένο χείλος, βρώσιμο λευκό άνθος και spray από orange blossom water.

Corazón Oscuro (Σκοτεινή Καρδιά)

Ένα βαθύ, αρωματικό cocktail με Don Julio Reposado, φασκόμηλο, σφένδαμο, βανίλια και κόκκινα μούρα, που ισορροπεί ανάμεσα στο φως και τη σκιά. Σερβιρίστηκε σε old fashioned ποτήρι με ένα κομμάτι συμπαγούς πάγου, σκαλισμένου με τη φιγούρα του εμβληματικού Don Julio González.

Ofrenda (Η Προσφορά)

Ένα serve με Don Julio 1942, μανταρίνι, passion fruit, λευκή σοκολάτα και μπαχαρικά, αφιερωμένο στην ιερή πράξη της προσφοράς. Σερβιρίστηκε σε miniature φιάλη Don Julio 1942, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά στο Αθηναικό κοινό τη μικροσκοπική αυτή εμφιάλωση.

Salud!

Por Amor Eternos!

Η Don Julio καλεί όλους τους καταναλωτές να καταναλώνουν υπεύθυνα.

Το παρόν περιεχόμενο απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Απολαύστε υπεύθυνα. www.apolafste.ypefthina.gr