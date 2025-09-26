Η Vans και ο Atiba Jefferson ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη νέα skate συλλογή “United Through Skateboarding”

Η συλλογή τονίζει τις δυνατές σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από το skateboarding και αντικατοπτρίζει τη δημιουργική πορεία του Atiba Jefferson — από τους δρόμους μέχρι το στούντιο — και τον πολιτισμό που διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο του. Γνωστός για την αποτύπωση μερικών από τις πιο εμβληματικές εικόνες στην ιστορία του skateboarding, η επιρροή του Atiba εκτείνεται πολύ πέρα από τον κόσμο του skate· αγγίζει τη μουσική, τη μόδα, την τέχνη και τον αθλητισμό.

Η συλλογή “United Through Skateboarding” περιλαμβάνει μια επιλεγμένη γκάμα από skate παπούτσια, ρούχα και αξεσουάρ, με κάθε κομμάτι να φέρει τη μοναδική οπτική γλώσσα του Atiba. Από μερικές από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του μέχρι νέα έργα τέχνης, η συλλογή αποπνέει αυθεντικότητα και βάθος. Ένα custom λογότυπο και πρωτότυπα σχέδια του Haze – φίλου του Atiba και θρύλου της graffiti σκηνής – προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση αφήγησης σε αυτή τη capsule συλλογή.

Με τον ίδιο τον Atiba στη δημιουργική επιμέλεια, η καμπάνια παρουσιάζει ένα πολυδιάστατο cast από skaters, καλλιτέχνες, μουσικούς και αθλητές — αναδεικνύοντας τη δύναμη του skateboarding να ξεπερνά τα όρια, να ενώνει διαφορετικά υπόβαθρα και να συνδέει κοινότητες. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται οι Adam Devine, Blake Anderson, Anders Holm, Sam Richardson, Tim Robinson, Franz Lyons, Baron Davis, C.J. Uzomah, Lizzie Armanto, Zion Wright, Curren Caples, Shiloh Catori και Cocona Hiraki.

Τα κυριότερα σημεία της συλλογής περιλαμβάνουν:

Skate Half Cab® με σόλα WaffleCup™: Μια καινοτομία για το συγκεκριμένο σχέδιο, που για πρώτη φορά διαθέτει custom εσωτερικό πάτο με την εμβληματική φωτογραφία του Atiba από τον θρύλο του skate John Cardiel, καθώς και χειροποίητα σχέδια από τον Haze.

Skate Old Skool™ 36+: Ένα ακόμη ξεχωριστό σχέδιο, με οπτικά στοιχεία από τον Cardiel και λογότυπα εμπνευσμένα από graffiti.

Ειδικά διαμορφωμένα ρούχα & αξεσουάρ: Επιλεγμένα προσωπικά από τον Atiba, η σειρά περιλαμβάνει ρούχα κατάλληλα για skate με λειτουργικές λεπτομέρειες, αρχειακές εικόνες και στιγμιότυπα από το προσωπικό του αρχείο που αποκαλύπτονται για πρώτη φορά.

Από τον φακό μέχρι τα κορδόνια, το United Through Skateboarding είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή—είναι ένας εορτασμός της κοινότητας. Μιας κοινότητας που χτίστηκε στην άσφαλτο, μέσα από φιλίες, κόκκους φιλμ και την ελευθερία του skateboarding.