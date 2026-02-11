Η Vans παρουσιάζει το “For A Friend”, τη νέα global snowboard ταινία της και ένα visualpostcard από την ομάδα της Vans Snowboarding. Την επιμέλεια και το μοντάζ υπογράφουν οι riders και δημιουργοί Jake Kuzyk και Cole Navin, δίνοντας στην ταινία έναν αυθεντικό, εσωτερικό ρυθμό που μιλά για τη φιλία, τη σύνδεση και την κουλτούρα που βρίσκεται στον πυρήνα του snowboarding.

Ως συνέχεια του You Made My Day της Vans Europe, το νέο project φέρνει κοντά riders, τοποθεσίες και στιγμές από διαφορετικά σημεία του κόσμου. Γυρισμένο σε πολλαπλές χώρες και πολιτισμικά περιβάλλοντα, εστιάζει στους ανθρώπους που δίνουν ουσία και συνέχεια στο snowboard.

Συμμετέχουν οι riders της Vans Snow Team:

Savannah Shinske, Mike Ravelson, Jill Perkins, Kennedi Deck, Ryo Aizawa, Parker Szumowski, Cannon Cummins, Blake Paul, Noah Peterson, Jake Kuzyk, Cole Navin

Το For A Friend είναι διαθέσιμο τώρα στο κανάλι της Vans στο YouTube.

