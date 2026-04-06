Η Vichy εγκαινιάζει τη νέα εποχή στη Μακροζωία της Επιδερμίδας και των Μαλλιών: To πρώτο “Vichy Longevity Clinic” στην Ελλάδα

Η Vichy παρουσίασε με απόλυτη επιτυχία το Vichy Longevity Clinic, μια εμβληματική εκδήλωση αφιερωμένη στο αναδυόμενο επιστημονικό πεδίο της Μακροζωίας. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η ολιστική προσέγγιση της υγείας και της ομορφιάς, αναδεικνύοντας πώς η προηγμένη επιστημονική έρευνα μπορεί να παρατείνει όχι μόνο τη διάρκεια ζωής, αλλά κυρίως τη διάρκεια της υγείας- healthspan- του δέρματος και των μαλλιών.

Η Νέα Φιλοσοφία: Από το Anti-Aging στο Αge Management με στόχο τη Μακροζωία. Η Vichy αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε την ομορφιά, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 82% των ενηλίκων επιθυμεί να ζήσει μια πιο υγιή και μακροχρόνια ζωή, ενώ η τάση των “Health Performers” στην Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές επενδύουν πλέον συστηματικά στη διατροφή, την άσκηση και την προληπτική ιατρική.

Στο πάνελ των ομιλητών, o Δρ. Στάθης Γκόνος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ανέλυσε τους μοριακούς μηχανισμούς της γήρανσης, εστιάζοντας στην “πρωτεόσταση” και τη λειτουργία του πρωτεασώματος ως βιολογικό ρολόι. Εξήγησε πώς η συσσώρευση κατεστραμμένων πρωτεϊνών οδηγεί στην κυτταρική γήρανση και πώς η ενεργοποίηση των μηχανισμών πρωτεόστασης μέσω φυσικών ουσιών μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά τη φθορά του οργανισμού, ανοίγοντας νέους δρόμους στην αντιστροφή του γηρασμένου φαινοτύπου σε κυτταρικό επίπεδο.

Η Δρ. Κωνσταντίνα Καραδήμα, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, ανέλυσε την «αρχιτεκτονική της μακροζωίας» στο δέρμα και τα μαλλιά, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση του εκθεσίωματος (περιβάλλον και τρόπος ζωής) και της χρόνιας «σιωπηλής» φλεγμονής (Inflammaging). Μέσω του «Longevity Wheel», η Δρ. Καραδήμα παρουσίασε πώς η στρατηγική καταστολή της φλεγμονής και η προστασία του μικροβιώματος είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της βιολογικής λειτουργικότητας του δερματικού φραγμού, μετατρέποντας τη φροντίδα της επιδερμίδας από μια αισθητική παρέμβαση σε μια ουσιαστική πράξη προληπτικής ιατρικής.

Η Δρ. Μαρία Ψωμά, Ιατρός – Βιοπαθολόγος, ανέδειξε τη μακροζωία ως συνειδητή επιλογή τρόπου ζωής, βασισμένη στα διδάγματα από τις «Μπλε Ζώνες» του πλανήτη, όπως η Ικαρία και η Σαρδηνία. Η Δρ. Ψωμά υπογράμμισε ότι η ποιότητα των γηρατειών εξαρτάται από τις καθημερινές μας επιλογές —από τη Μεσογειακή διατροφή και τον κανόνα του «80% κορεσμού» (Hara Hachi Bu), μέχρι τον ποιοτικό ύπνο και τις ισχυρές κοινωνικές σχέσεις , τονίζοντας ότι «το δέρμα είναι το πιο ορατό όργανο της μακροζωίας μας».

Ο Τόλης Γιακουμάκης, Επιστημονικός Διευθυντής Vichy , παρουσίασε την επαναστατική τεχνολογία Longevisia™, αποτέλεσμα 20 ετών έρευνας και πάνω από 100 επιστημονικών μελετών. Η τεχνολογία αυτή, που συνδυάζει Proxylane, NAD+ Booster (Νιασιναμίδη) και Senevisium, στοχεύει απευθείας στους βιολογικούς μηχανισμούς γήρανσης, αλλα και την τεχνολογία Aminexil LongevityTM για την μακροζωία στο βολβό της τρίχας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Vichy παρουσίασε τις νέες λύσεις αιχμής:

Neovadiol Longevity: Μια κρέμα αναδόμησης ειδικά σχεδιασμένη για το ώριμο δέρμα (50+), η οποία αποκαθιστά τη δύναμη των κυττάρων και επαναφέρει έως και +42% τον νεανικό όγκο σε 5 περιοχές-κλειδιά του προσώπου.



Dercos Aminexil Clinical R.E.G.E.N. Booster: Ένας ορός νέας γενιάς με 1.5% Aminexil, 3% Νιασιναμίδη και εκχύλισμα Ginger, που μειώνει την τριχόπτωση και ενισχύει την ανάπτυξη, χαρίζοντας +14.000 νέες τρίχες σε 12 εβδομάδες .

Κλείνοντας την εκδήλωση, η Ελένη Λέκκου, Brand Manager Vichy, συνέταξε το όραμα της μάρκας δηλώνοντας: «Στη Vichy, η αποστολή μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε την ομορφιά, μετατρέποντάς την από μια ανερχόμενη απλά, έννοια σε μια ολιστική επιδίωξη υγείας και τρόπου ζωής, προσφέροντας σε κάθε καταναλωτή την υποστήριξη που χρειάζεται για μια πιο υγιή, γεμάτη και όμορφη ζωή, χρησιμοποιώντας την αιχμή της επιστήμης στην περιποίηση του δέρματος και των μαλλιών».