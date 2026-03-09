Η νέα γενιά περιποίησης των βαμμένων μαλλιών

Η Wella Professionals, το Νο1 Salon Color Brand in the World, παρουσιάζει με υπερηφάνεια την τελευταία της καινοτομία στην περιποίηση μαλλιών: το Ultimate Color, μία σειρά μεταμορφωτικής περιποίησης σχεδιασμένη όχι μόνο για να διατηρεί τη ζωντάνια του χρώματος, αλλά και για να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερες πτυχές στην περιποίηση των βαμμένων μαλλιών.

Σε συνέχεια της επιτυχίας της σειράς Ultimate Repair, η Wella επεκτείνει τον κατάλογο της εξαιρετικά υψηλής ποιότητας περιποίησης μαλλιών, με στόχο να ανταποκριθεί σε μία σημαντική ανάγκη των καταναλωτών: την ολοκληρωμένη περιποίηση των βαμμένων μαλλιών.

MAKE IT LAST

Δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με εκείνη την αίσθηση του φρεσκοβαμμένου στο κομμωτήριο look. Έντονο χρώμα, αστραφτερή λάμψη και η αίσθηση απόλυτα αναζωογονημένων μαλλιών. Τώρα, η Wella Professionals κάνει αυτή την αίσθηση να διαρκεί περισσότερο, με μία ολοκληρωμένη περιποίηση τεσσάρων βημάτων που προσφέρει πολλαπλά οφέλη από τη ρίζα μέχρι τις άκρες, εσωτερικά και εξωτερικά.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές σειρές για βαμμένα μαλλιά που εστιάζουν αποκλειστικά στη διατήρηση του χρώματος, το Ultimate Color έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται σε όλο το φάσμα των αναγκών των βαμμένων μαλλιών.

«Επιτέλους, μία σειρά περιποίησης για βαμμένα μαλλιά που πραγματικά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε πελάτισσας. Αυτό το σύστημα προηγμένης περιποίησης για βαμμένα μαλλιά έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες όλων των τύπων βαμμένων μαλλιών. Είτε πρόκειται για τολμηρές μοντέρνες αποχρώσεις είτε για πιο διακριτικούς τόνους, το σύστημα αυτό προσφέρει εξατομικευμένη περιποίηση και ζωντάνια μεγάλης διάρκειας χάρη στις συνθέσεις του που διαθέτουν πολλαπλά οφέλη.»

Jordanna Cobella

Wella Professionals UKI Color and Trends Ambassador

Η τεχνολογία πίσω από τη σειρά

Στην καρδιά της σειράς βρίσκεται η Miracle Leave-In Mask, ένα πρωταγωνιστικό προϊόν με πατενταρισμένη τεχνολογία που περιέχει γλυκίνη και Metal Purifier. Η σύνθεσή της λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας για τα μαλλιά, θωρακίζοντάς τα από τη φθορά και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες καταπόνησης.

Η μάσκα αυτή δεν ξεχωρίζει μόνο για το ακαταμάχητο άρωμά της. Είναι επίσης εμπλουτισμένη με Προ-Βιταμίνη Β5, η οποία αναπληρώνει την υγρασία και ενισχύει την αντοχή των μαλλιών, προσφέροντας έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη αντοχή στο σπάσιμο.

Τα βασικά οφέλη της σειράς περιλαμβάνουν:

Μεγάλης διάρκειας ζωντάνια χρώματος για έως και δέκα εβδομάδες



Αντοχή και προστασία από το σπάσιμο της τρίχας



Βαθιά ενυδάτωση



Ευχάριστη αίσθηση και καταπράυνση στο τριχωτό



Λάμψη, ζωντάνια και προστασία από την ακτινοβολία UV



Το σύστημα περιποίησης Ultimate Color

Το Ultimate Color είναι κάτι περισσότερο από μία σειρά περιποίησης για βαμμένα μαλλιά. Είναι μία υπόσχεση ότι η ζωντάνια του φρεσκοβαμμένου χρώματος μπορεί να διαρκεί για εβδομάδες, ενώ τα μαλλιά παραμένουν υγιή και λαμπερά. Με τεχνολογία επαγγελματικού επιπέδου και αποτελέσματα που αγαπούν οι καταναλωτές, η Wella Professionals συνεχίζει να επανακαθορίζει την ποιότητα στην περιποίηση των μαλλιών.

Τα προϊόντα της σειράς

Color Sealer Liquid Layer (αποκλειστικά στο κομμωτήριο)

Μία υγρή, όξινη θεραπεία μετά τη βαφή που δεν ξεβγάζεται και βοηθά να «κλειδώσει» άμεσα το χρώμα, βελτιώνοντας παράλληλα την αίσθηση στο τριχωτό.

Sulfate-Free Shampoo

Απαλός καθαρισμός που συμβάλλει στη μείωση του ξεθωριάσματος του χρώματος, ενώ ταυτόχρονα καταπραΰνει το τριχωτό. Περιέχει Metal Purifier για ενισχυμένη προστασία του χρώματος.

Conditioner

Σχεδιασμένο για να προσφέρει ενυδάτωση και λείανση της τρίχας, διευκολύνοντας το ξεμπέρδεμα και επαναφέροντας την απαλότητα στα μαλλιά.

Miracle Leave-In Mask

Μία σύνθεση που δεν ξεβγάζεται και προσφέρει ενυδάτωση, αυξημένη αντοχή στο σπάσιμο της τρίχας και προστασία από την ακτινοβολία UV, βοηθώντας το χρώμα να παραμένει ζωντανό για περισσότερο.

Shine Spray

Η τελική πινελιά για αστραφτερή λάμψη και απαλότητα μεγάλης διάρκειας, χαρίζοντας στα μαλλιά μεταξένια υφή.